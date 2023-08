Polizei Schleswig-Holstein: Beim Geldwechseln – Dieb erbeutet vor Penny 350 Euro

Kaltenkirchen. Ein Dieb hat in Kaltenkirchen bei einem 70-jährigen Mann 350 Euro erbeutet. Die Polizei spricht von einem sogenannten Geldwechseldiebstahl und bittet Zeugen um Hinweise.

Tatort war der Bereich vor dem Penny-Markt an der Schulstraße. Der Täter haben den 70-Jährigen am Donnerstag gegen 12.40 Uhr angesprochen, berichtete die Polizei am Freitag. Der Unbekannte bat den Rentner, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln.

Beim Geldwechseln – Dieb erbeutet vor Penny 350 Euro

„Während der Kaltenkirchener im Münzfach nach dem passenden Kleingeld suchte, streckte der Unbekannte die Hand vor, woraufhin der Rentner zurücktrat und um Abstand bat“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. „Der 70-Jährige händigte dem Unbekannte schließlich zwei Münzen aus und erledigte im Anschluss eine Einkäufe.

Dass der Mann aus dem Geldscheinfach 350 Euro gestohlen hatte, fiel dem 70-Jährigen erst beim Bezahlen an der Kasse auf. Das Geld hatte er kurz vor der Begegnung mit dem Dieb am Automaten abgehoben. Ob der Täter ihn dabei beobachtete, ist unklar.

Der Dieb war etwa 40 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und schlank. Er hat einen Kurzhaarschnitt, ein gepflegtes Erscheinungsbild und sprach gebrochen Deutsch. Hinweise an das Polizeirevier Kaltenkirchen unter 04191/30880.

