Wie Henstedt-Ulzburg mit einem Bonus die medizinische Versorgung in der Gemeinde verbessern will.

Die Praxis in Ulzburg-Süd hat jetzt vier Ärzt:innen (von links): Dr. Gudrun Röhling und Dr. Oksana Ulan, Irina Großmann und Masoud Hamkar, der das Team verstärkt. Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und Wirtschaftsförderer Sebastian Döll freuen sich, weil die Gemeinde die Einstellung des neuen Arztes finanziell gefördert hat.

Ärztemangel Neuer Arzt in Ulzburg-Süd: Gemeinde zahlt 10.000 Euro Prämie

Henstedt-Ulzburg. Henstedt-Ulzburg investiert in die medizinische Versorgung der Einwohner: Seit einem Jahr können niedergelassene Praxen einen Gemeindezuschuss über 10.000 Euro bekommen, wenn sie einen weiteren Arzt einstellen. Von diesem Gemeinde-Bonus profitiert aktuell die Allgemeinpraxis in Ulzburg-Süd. Sie hat einen Mediziner eingestellt und wurde dabei von der Gemeinde unterstützt.

Die Hausärztinnen Dr. Oksana Ulan und Dr. Gudrun Röhling, die ihre Allgemeinpraxis an der Straße Dammstücken in Ulzburg-Süd betreiben, können sich über die gemeindliche Investition in die medizinische Grundversorgung freuen. Dadurch konnte ein weiterer Arzt eingestellt werden.

Gemeindeprämie – die Wirtschaftsförderung holte den neuen Arzt

Neuzugang Masoud Hamkar ist bereits der zweite angestellte Mediziner in dieser Praxis. Seine Kollegin Irina Großmann ist schon seit Längerem als angestellte Ärztin tätig. Als sie eingestellt wurde, gab es den Gemeinde-Bonus noch nicht.

Durch die Wirtschaftsförderung der Gemeinde war der Ultraschall-Spezialist Masoud Hamkar auf die Praxis von Dr. Oksana Ulan und Dr. Gudrun Röhling und deren Suche nach einem weiteren Arzt aufmerksam geworden. Er war in der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Rhen als Assistenzarzt im Bereich Innere Medizin tätig und wollte sich aus privaten Gründen verändern. Der gebürtige Afghane bekam im September 2014 seine deutsche Approbation und arbeitete seit 2015 in der Paracelsus-Klinik.

Für die Praxen ist die finanzielle Unterstützung der Gemeinde wichtig

Oksana Ulan macht deutlich, wie interessant die Unterstützung der Gemeinde für sie und ihre Kollegin Gudrun Röhling ist: „Viele Praxen scheuen sich aufgrund der hohen Startkosten für einen zusätzlichen kassenärztlichen Sitz, ihr Team zu erweitern, deswegen ist die Förderung für uns sehr wichtig.“ Die beiden Ärztinnen habe die Praxis in Ulzburg-Süd 2014 von dem langjährigen Hausarzt Holger Weihe übernommen und sind inzwischen mit ihrem jetzt zwölfköpfigen Team zweimal umgezogen.

Der Wirtschaftsförderer der Gemeinde Henstedt-Ulzburg, Sebastian Döll, freut sich über die erfolgreiche Kontaktvermittlung. „Wir unterstützen generell gern niedergelassene Praxen bei der Suche nach Ärzt:innen und begleiten sie bei dem Antragsverfahren für die Ärzteförderung der Gemeinde.“ Auf diese Weise hofft die Gemeinde, die allgemeine medizinische Versorgung auf lange Sicht zu halten und zu verbessern. Nach der Hausarztpraxis von Dr. Katja Höfs ist die Allgemeinarztpraxis Ulzburg-Süd die zweite Einrichtung, die sich über die gemeindliche Investition in die medizinische Grundversorgung freuen kann.