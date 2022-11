Warum die neue Praxis von Dr. Prüter am Dammstücken zu den modernsten Augenzentren in ganz Schleswig-Holstein zählt.

Bürgermeisterin Ulrike Schmidt heißt Dr. med. Jörn-Wolff Prüter (Mitte), Dr. med. Jon-Marten Heisler (links) sowie das gesamte Praxisteam des Augenzentrum Schleswig-Holstein (azsh.) am neuen Standort in Henstedt-Ulzburg willkommen. Begleitet wurde sie von Wirtschaftsförderer Sebastian Döll (rechts), der bei Suche nach passenden Praxisräumen unterstützt hat.

Henstedt-Ulzburg. Die Großgemeinde Henstedt-Ulzburg hat einen neuen Augenarzt: Dr. med. Jörn-Wolff Prüter. Er ist Gesellschafter des Augenzentrums Schleswig-Holstein (azsh.) und hat seine Praxis mit OP-Standort in Ulzburg-Süd an der Straße Dammstücken 37a eröffnet. Laut Gemeindeverwaltung könne die Praxis zu einem der modernsten Augenzentren in Schleswig-Holstein gezählt werden. Den Patientinnen und Patienten stünde hier ein breites Diagnostik- und Behandlungsspektrum der Augenheilkunde zur Verfügung.

„Mit unserem Angebot stärken wir langfristig die wohnortnahe, konservative und operative augenärztliche Versorgung in der Region“, sagt Dr. Prüter. „Dies bietet allen Patientinnen und Patienten die Möglichkeit, ortsnah behandelt zu werden, ohne weite Wege in Kauf nehmen zu müssen.“, Der neue Praxis-Standort in Ulzburg-Süd mache verkürze Wartezeiten auf Augenarzttermine und mache weite Fahrten zu Augen-Operationen nach Rendsburg, Hamburg oder Bad Segeberg unnötig.

Gesundheit: Keine lange Fahrten mehr: Neuer Augenarzt für Großgemeinde

„In unserer konservativen Sprechstunde greifen wir auf modernste diagnostische Verfahren zurück“, sagt Dr. Carsten Klatt, Facharzt für Augenheilkunde und ebenfalls Gesellschafter des azsh. „Unser Angebot umfasst Therapien aller Augenerkrankungen, Vorsorgeuntersuchungen, Erstellung von Gutachten und eine Sehschule.“

Zu den angebotenen Operationen zählen Graue Star-(Katarakt) und Grüne Star- (Glaukom) sowie Glaskörper-Operationen (Vitrektomie), operative Therapien zum Leben ohne Brille, Lidoperationen (medizinisch und kosmetisch), Schieloperationen sowie Operationen aus dem Bereich der refraktiven Chirurgie. Die Fachärzte des Augenzentrums sind auch bequem per Videosprechstunde erreichbar.

Lob für Wirtschaftsförderer und die Standortfindung

Bürgermeisterin Ulrike Schmidt freut sich, dass die augenärztliche Versorgung der Gemeinde gestärkt werde. „Wir wünschen Dr. Prüter und seinem Praxisteam einen erfolgreichen Start“, sagte Schmidt zur Praxiseröffnung. „Die Ärzteversorgung ist der Gemeinde ein wichtiges Anliegen und daher bemühen wir uns aktiv um neue Ärztinnen und Ärzte.“

Lob gab es vom azsh. für Wirtschaftsförderer Sebastian Döll. Man habe „tolle Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Praxisräumen vor Ort“ erhalten, bedankte sich Anne Nowak, Leiterin des Praxisstandortes Henstedt-Ulzburg. „Die zentrale Lage der Praxis und die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln waren für uns entscheidende Kriterien“. Für die Anreise mit dem Auto stehen viele Parkmöglichkeiten direkt am Augenzentrum zur Verfügung. Die Praxis ist barrierefrei.

Die Praxis ist montags bis donnerstags, von 8 bis 18 Uhr, und freitags, von 8 bis 13 Uhr geöffnet und in diesen Zeiten erreichbar unter 04193/884 99 90 oder unter info@azsh.de. Termine auch unter www.azsh.de/henstedt-ulzburg.html