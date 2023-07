Mallorca Hits wie am Ballermann: Mia Julia & Co. feiern in Hartenholm

Hartenholm. Schlager, Ballermann, Partyhits, Eskalation: Wer das in diesem Sommer braucht, muss nicht einmal nach Mallorca fliegen. Denn in einem kleinen Dorf im Kreis Segeberg wird fast genauso wild gefeiert. Schon im vergangenem Jahr war der Flugplatz Hartenholm Schauplatz für die Olé-Partyreihe. Und weil das so gut ankam und die Resonanz so kurz nach der Pandemie mit 5000 Besuchern auch die Veranstalter der Hockeypark GmbH aus Mönchengladbach zufriedenstellte, steigt in wenigen Wochen die Neuauflage.

Am Sonnabend, 19. August, kommt es somit erneut zum Stelldichein einiger der beliebtesten Ballermann-Stars. Diese pendeln zur Hochsaison stets zwischen Insel und Deutschland, denn auch in der Heimat finden derzeit an jedem Wochenende nicht nur Festivals, sondern eben auch Schlagerpartys statt. „Olé“ heißt es so auch in Münster, Eschweiler, Regensburg, Dortmund, Bremen und auf Schalke, beim großen Finale in der Veltins-Arena.

Die Headlinerin ist in der Szene längst eine Art Ikone. Mia Julia, einst als Pornodarstellerin gestartet, ist heute eine erfolgreiche Sängerin unter anderem im legendären Bierkönig auf Mallorca. Die 36-Jährige steht im Sommer fast täglich irgendwo auf der Bühne. „Schlechte Manieren“, so wird ihr Album heißen, das sie demnächst veröffentlicht. Zuvor kommt in wenigen Tagen „Bring mich nach Hause“ – und da geht’s natürlich um Mallorca.

Und auch sonst haben viele Acts schon zugesagt. Schürze etwa, im letzten Jahr mit „Layla“ so ungemein erfolgreich, dass auch, wie vor wenigen Tagen, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther textsicher mitgrölt. Specktakel kommen nach Hartenholm, auch die gebürtige Elmshornerin Isi Glück, Frenzy, Lorenz Büffel mit „Johnny Däpp“, die Candela Squad und Norman Langen.

Olé-Party in Hartenholm: Hier gibt es noch Tickets

Auch eine Schlagergröße aus Deutschland, die seit den 1990er-Jahren dabei ist, wird auf dem Flugplatz auftreten: Michelle, die im vergangenen ein Jubiläum feierte: Seit 30 Jahren steht sie bereits auf der Bühne.

Tickets gibt es online, ein Stehplatz kostet 28,90 Euro (Last Minute: 33,90 Euro), es gibt auch Fan-Tickets für 59,90 Euro, diese bieten Vorteile beim Einlass und ein Merchandise-Paket. Der Einlass ist am 19. August ab 12 Uhr, die Shows starten um 13 Uhr, die Olé-Party endet um 22 Uhr. Über die Website der Mallorca-Partys werden zudem Bustouren angeboten.