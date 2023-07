Bad Bramstedt. „Ich habe ein neues Auto gekauft, wann hat die Zulassungsstelle geöffnet?“ „Wie melde ich ein Gewerbe an?“ „Welche Papiere brauche ich, um zu heiraten?“ Wer künftig in der Stadt Bad Bramstedt eine Antwort auf diese und andere Fragen haben will, der braucht nicht lange zu warten, denn: Die Stadt Bad Bramstedt erweitert ihr Serviceangebot und tritt am 1. August als weitere Kommune in Schleswig-Holstein dem 115-Verbund bei.

Damit ermöglicht die Stadtverwaltung ihren rund 15.000 Bürgerinnen und Bürgern einen direkten Draht in die Verwaltung durch die einheitliche Behördennummer 115. Dieser innovative Bürgerservice wird zentral vom Land Schleswig-Holstein organisiert und finanziert und steht allen Kommunen des Landes als effizienter Bürgerdienst zur Verfügung.

Behördennummer 115: Endlich gibt’s in Bad Bramstedt Antworten auf alle Fragen

Mit der Einführung der 115 in Bad Bramstedt erhalten Bürgerinnen und Bürger Antworten auf Fragen zu Leistungen der Kommunal-, Landes- und Bundesverwaltung – von A wie Anmeldung bis Z wie Zulassung. Egal welche Verwaltungsebene oder Zuständigkeit betroffen ist, die Mitarbeiter im 115-Servicecenter verfügen über umfassende Informationen aus allen Bereichen.

Dies erspart den Bürgerinnen und Bürgern die aufwändige Suche nach Zuständigkeiten und einzelnen Telefonnummern und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Auskunft. Die meisten Anfragen können direkt am Telefon geklärt werden, sodass lästige Behördengänge vermieden werden können. Dadurch sparen die Bürgerinnen und Bürger wertvolle Zeit und Nerven.

115: In der Woche von 8 bis 18 Uhr erreichbar

Die 115 ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr erreichbar und ermöglicht somit auch zu den üblichen Bürozeiten sowie darüber hinaus einen bequemen Kontakt zu Verwaltung-Themen. Selbst zu Zeiten, in denen die Behörden selbst nicht mehr vor Ort besetzt sind, ist die 115 erreichbar, um den Servicegedanken in vollem Umfang zu gewährleisten.

Ein weiterer Pluspunkt für die Bürgerinnen und Bürger ist die kostengünstige Erreichbarkeit der 115. Aus dem Festnetz und den meisten Mobilfunknetzen ist sie zum Ortstarif erreichbar. Bürgerinnen und Bürger mit einer Flatrate können die 115 sogar kostenlos anrufen und so von einem praktischen und ressourcenschonenden Service profitieren.

Behördennummer 115: Kostengünstig und ressourcenschonend

Weitere Informationen zur einheitlichen Behördennummer 115 und den angebotenen Dienstleistungen finden Interessierte unter www.115.de.