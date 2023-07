Hundeverbot an der Costa Kiesa in Tangstedt – das sagen die Badegäste

Tiere sind an dem Baggersee in Tangstedt untersagt. Daran halten sich nicht alle. Die Meinungen hierüber gehen auseinander.

Norderstedt. Wunderschöne Strände, lachende Menschen: Die Costa Kiesa bedeutet Entspannung und Erholung für viele Menschen, weit über Tangstedt und das Umland hinaus. Der Badesee ist für viele kaum mehr aus der Freizeitgestaltung wegzudenken. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, entflammen immer wieder neue Diskussionen um die Erholoase, ob nun im Rathaus der Gemeinde, am Strand oder in Sozialen Medien. So wie nun wieder: Das offizielle Verbot, Hunde mitzubringen, erregt die Gemüter.

Längst nicht alle Besucher halten sich daran, Vierbeiner toben wie selbstverständlich auf dem Sand und im Wasser. Geahndet wird das mangels Sicherheitsdienst eigentlich nie. Stört das die Badegäste? Was sagen die Hundebesitzer dazu, dass sie an dem Verbotsschild vorbeigelaufen sind? Das Abendblatt hat sich vor Ort an einem sonnigen Wochentag umgehört.

Hunde an der Costa Kiesa: „Die sind ja eigentlich immer gut erzogen“

Wenn man von der Harksheider Straße an den Badesee heran kommt, direkt am ersten Strand, sitzen an der Ecke Cornelia Nürnberger und ihr Ehemann. Die 69 Jahre alte Rentnerin hat kein Problem damit, dass auch Hunde den Badesee nutzen. „Die sind ja eigentlich immer gut erzogen“, sagt sie. Die zwei Schwimmerinnen Isabel Schröder und Antje Kregeloh sehen es fast genauso: „Wenn die Hunde auf die Besitzer hören, kein Problem. Wenn dann aber zu viele Hunde hier herumspringen, bellen und spielen, ist das vielleicht nicht mehr so toll“, sagt Kregeloh.

„Gerade wenn hier Leute mit Kindern sind“, ergänzt Schröder. Generell hätten sie aber nichts gegen Hunde, könnten sich auch vorstellen, dass man hier einen extra Hundestrand anlegen könnte. „Es ist ja auch total heiß, die Hunde müssen sich ja auch einmal abkühlen.“

Zwei Hamburger gehen eine Runde schwimmen – der Hund auch

Auf einmal kommen zwei Hamburger auf den Strand, an der Leine ein großer brauner Hund. „Wir gehen

Das Hundeverbotsschild am Eingang der Costa Kiesa.

Foto: Ulli Kuhn

den anderen Badegästen aus dem Weg, wenn jemand etwas sagt, laufen wir gleich weiter. Wir wollen auch niemanden stören. Wir wollen eine Runde schwimmen, und der Hund auch“, sagt einer.

Sie verstünden aber, wenn Leute sich gestört fühlten. „Ein Hundestrand ist eigentlich eine gute Idee“, sagen sie beide. Ihren Namen wollen sie nicht nennen: „Nenn uns Cypi und HP Baxxter“, sagt einer.

Eine Norderstedterin lässt den Hund bewusst zuhause

Die beiden laufen an einer jungen Frau vorbei – sie ist von dem Hund nicht wirklich begeistert: „Ich habe Angst vor Hunden, wenn die mir zu nahe kommen, ist das nichts für mich. Wenn er nur so vorbeiläuft passt das aber.“ Sie sei oft hier am Badesee und habe sich bisher noch nicht von Hunden gestört gefühlt. „Ich finde aber auch, ein Hundestrand wäre eine gute Idee.“

Ein daneben liegender Tangstedter hat extra seinen Hund zu Hause gelassen. „Hunde sind wild, ich habe da Verständnis für die anderen Badegäste“, sagt er. Auch eine junge, in Hamburg lebende Norderstedterin habe ihren Hund vorher noch zu ihrer Mutter gebracht. „Ich würde ihn gerne mit hierher nehmen – es wäre schön, wenn das erlaubt wäre“, sagt sie.

Costa Kiesa: Hundestrand fänden viele toll – das Amt allerdings nicht

Caroline Kropp und ihr Freund Matthias Bähr sehen die Sache entspannt. „Wir persönlich haben kein Problem mit Hunden. Ein eigener Hundeabschnitt wäre ja sogar noch richtig cool“, sagt Kropp. Die Costa Kiesa sei ihr sehr wichtig. „Freundinnen und ich haben letzte Woche erst wieder Müll gesammelt“, sagt sie. Sie fände es auch immer gut, wenn sich Leute mit dem See beschäftigten.

Von den über 30 Menschen, die das Abendblatt nach ihrer Meinung gefragt hat, waren nur nur drei dafür, Hunde weiterhin zu verbieten, der Großteil hat nach eigenen Angaben kein Problem mit Hunden am Strand. Gegen einen eigens angelegten Hundestrand hätte niemand der Befragten etwas einzuwenden.

Diese Möglichkeit ließ die Politik in Tangstedt allerdings bereits 2017 prüfen, wie das Abendblatt berichtete. Die Antwort vom Ordnungsamt von Itzehoe: Geht nicht. So sei es für Binnengewässer wie die Costa Kiesa nicht möglich, Hunde zu erlauben. Das Amt mache sich Sorgen um die Badewasserqualität und eventuelle Keime. Also: Hunde werden an der Costa Kiesa wohl auch weiterhin verboten bleiben, so streng wie die Behörde sehen es die Badegäste vor Ort allerdings nicht.