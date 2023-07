Stadtpark Norderstedt: Hochseilgarten - Wann Klettern im Mondschein möglich ist

Das besondere Event im Stadtpark gibt es nur zweimal im Jahr. Die Termine und was genau daran so besonders ist.

Norderstedt. Zu einem Erlebnis der besonderen Art lädt der Hochseilgarten im Stadtpark Norderstedt ein. Ausnahmsweise darf, an nur zwei Terminen in diesem Sommer, nach Einbruch der Dämmerung und auch nachts geklettert werden. Dafür wird der Hochseilgarten mit bunten Lichtern stimmungsvoll beleuchtet.

Anders als im vergangenen Jahr gibt es diesmal nur zwei Termine: nämlich die Sonnabende 22. Juli und 19. August, jeweils ab 20 Uhr. Der Preis beträgt 30 Euro pro Person, Tickets können auf der Webseite des Hochseilgartens gebucht werden.

Stadtpark Norderstedt: Nachts im Hochseilgarten – Klettern ausnahmsweise erlaubt

Bei Einbruch der Dämmerung geht es los: Mondscheinklettern im Hochseilgarten Norderstedt.

Foto: Hochseilgarten Norderstedt

Warum sollte man nachts im Hochseilgarten klettern gehen – und nicht tagsüber, wenn man alles viel besser sehen kann? Dazu Inhaber Jonas Teich: „Es ist einfach eine ganz andere Erfahrung, unter dem Sternenhimmel zu klettern. Man könnte es Genießerklettern nennen. Alles ist viel ruhiger im Garten, es ist ein ganz anderes Ambiente.“

Während tagsüber bis zu 120 Personen im Kletterpark zugelassen sind, wird beim „Mondscheinklettern“ die Besucherzahl auf 40 beschränkt. Ab 20 Uhr, also bei Einbruch der Dämmerung, werden die Teilnehmer eingewiesen. Es kann drei bis dreieinhalb Stunden geklettert werden. Letzter Aufstieg ist um 23 Uhr.

Stirnlampen gibt es auch – die sollen aber eigentlich ausgeschaltet bleiben

Die Kletterer bekommen dann auch Stirnlampen. Aber: „Die sollen eigentlich nur im Notfall eingeschaltet werden“, sagt Jonas Teich. Denn es geht gerade darum, sich in einem etwas dunkleren Hochseilgarten zu orientieren, der dann auch mit Lichtspots, Lichtschläuchen und anderen Lichtquellen besonders in Szene gesetzt wird.

Das Mindestalter der Teilnehmer ist zwölf Jahre. Für die nötige Sicherheit sei gesorgt, sagt Jonas Teich: „Es sind genügend Trainer und Retter vor Ort“, außerdem bekomme jeder Teilnehmer die Sicherheitsausrüstung und eine gründliche Einweisung.

Stadtpark Norderstedt: Am 19. August steigt gleichzeitig das ParkFunkeln

Stimmungsvolles Kunst-Event: ParkFunkeln im Stadtpark Norderstedt im vergangenen Jahr.

Foto: Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Wer den Termin am 19. August wählt, kann das Mondscheinklettern noch mit einem anderen Event im Stadtpark verbinden. Denn am selben Abend findet auch das ParkFunkeln statt, mit besonderen Lichtobjekten, Musik und kulinarischen Ständen. Das ParkFunkeln gibt es noch an fünf weiteren Terminen, zu finden unter https://www.parkfunkeln-norderstedt.de/.

Mondscheinklettern im Hochseilgarten, Sa 22.7. und Sa 19.8., jeweils 20 Uhr, Hochseilgarten Norderstedt, Am Stadtpark, Norderstedt. Kosten: 30 Euro pro Person. Buchung und Kontakt: hochseilgarten-norderstedt.de, Tel. 040/943 65 380.