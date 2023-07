Most Wanted Kaltenkirchen: Thomas Anders und Kim Wilde singen, Zoe Wees aber nicht

Kim Wilde tritt am 16. Juli beim Open Air in Kaltenkirchen auf.

Kaltenkirchen. So viele Promis in Kaltenkirchen! Das dürfte bislang einmalig sein. Bei der Premiere des Open Air-Festivals „Most Wanted“ werden Stars wie Kim Wilde und Thomas Anders sowie Nino de Angelo auf der Bühne stehen. Das Spektakel auf dem Festplatz an der Norderstraße beginnt am Freitag, 14. Juli.

Veranstalter Kai Michelmann aus Schmalfeld rechnet mit bis zu 8000 Besuchern pro Abend und hatte ein dreitägiges Open Air vorbereitet, doch daraus wird nichts. Er musste den zweiten Festivaltag unter dem Motto „One-World-Day“ mit den Auftritten von Zoe Wees, Youtuber Joel Brandenstein, Sängerin Loi und die Indieband Neeve absagen.

Thomas Anders und Kim Wilde singen, Zoe Wees aber nicht

Der Grund: Trotz des großen Namens Zoe Wees haben die Veranstalter nur ein paar 100 Eintrittskarten verkauft. „Das hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt“, sagte Michelmann. Er habe die Notbremse ziehen müssen, um die finanziellen Verluste in Grenzen zu halten.

Warum das Interesse an den Sonnabend-Konzerten so gering war, kann er nur mutmaßen. Vielleicht liegt es am Beginn der Ferien oder an einem Überangebot der Konzerte. Den moderaten Ticketpreis von 49 Euro für mehrere Auftritte sieht er nicht als ausschlaggebend. Auch die Werbung hält der Veranstalter für ausreichend.

Am Freitag kommt ein junges Publikum, das Party machen will

Für die beiden anderen Tage sind noch Tickets zum Preis von 49 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse zu haben. Der Vorverkauf mit mehreren 1000 Tickets laufe gut, sagt Michelmann. Am Freitag treten Finch und Most Wanted auf, der Abend steht unter dem Motto „Escalation-Day“. Der Veranstalter bezeichnet den Freitag als den stärksten Tag. „Da kommt ein junges Zielpublikum, das Party machen will“, sagt Michelmann.

Mit „Jenseits von Eden“ hatte der deutsche Schlagersänger Nino de Angelo seinen ersten großen Hit.

Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein älteres Publikum erwarten die Veranstalter für den Sonntag, 16. Juli. Dann stehen die Konzerte von Kim Wilde, Nino de Angelo und Thomas Anders mit der Modern Talking-Band auf dem Programm. Der Organisator hat diesen Tag den „Legend Day“ genannt.

Kim Wilde landete ihre ersten Hit mit „Kids in America“

Tatsächlich werden Legenden zu Gast sein. 1981 landete Kim Wilde mit „Kids In America“ ihren ersten Hit. Mit nur drei Alben wurde sie zu einem Shootingstar der 80er-Jahre. Damals begann die Karriere der heute 62-Jährigen.

Ebenfalls seit den 80er-Jahren ist Nino de Angelo erfolgreich im Geschäft. 1983 gelang ihm der Durchbruch mit „Jenseits von Eden“. In den frühen Jahren arbeitete er mit dem „Pop-Titanen“ Dieter Bohlen zusammen, mit dem auch Thomas Anders große Erfolge feierte. Beide bildeten das Duo Modern Talking, das bis zur Auflösung 120 Millionen Tonträger verkauft hat.

Der Veranstalter musste das Konzert von Zoe Wees absagen.

Foto: Christian Charisius / dpa

Trotz des Flops am Sonnabend will Michelmann an seinem Ziel festhalten, „Most Wanted“ mit prominenten Künstlern in Kaltenkirchen zu etablieren. Der Festplatz eigne sich dafür hervorragend: Das Gelände ist gut zu erreichen, der verdichtete Boden verhindert bei schlechtem Wetter die Entstehung einer Schlammwüste, und die Infrastruktur mit Energie und Wasser sei ebenfalls vorhanden.

„Ein lukrativer Standort“, sagt Michelmann. Doch er räumt ein, dass die Probleme bei der Most-Wanted-Premiere finanziell sehr schmerzhaft sind.

Weitere Informationen und Ticketbestellungen gibt es hier.