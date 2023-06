Die beliebte Veranstaltung geht im August in die achte Runde. Welche Restaurants teilnehmen und welche Touren es gibt.

Norderstedt. Eine schöne Fahrradtour machen und bei mehreren „Gourmet-Boxenstopps“ leckere Dinge probieren, die Norderstedter Gastronomen anbieten – das ist das Prinzip der „Kulinarischen Radtour“. Die beliebte, alljährliche Veranstaltung geht jetzt in die achte Runde. Am Donnerstag, 27. August, 12 bis 16 Uhr, wird wieder probiert und geradelt. Die Anmeldung ist schon ab Dienstag, 27. Juni, möglich.

Wie in den Jahren zuvor, gibt es drei Routen: die Nordtour, die Mitteltour und die Südtour. Teilnehmer müssen vor der Anmeldung entscheiden, welche Tour sie machen wollen. Auf jeder der Routen präsentieren die Gastronomen eine Kleinigkeit, die für ihr Haus typisch ist. Insgesamt 18 Gastronomen machen mit, sechs auf jeder Tour.

Restaurant Norderstedt: Kulinarische Radtour – Anmeldung startet Dienstag

Auf der Nordroute liegen die „Burger Lounge Quickborn“, das mobile „Kaffeehus“ an der Stadtpark-Promenade, die Restaurants „Mongolei“, „Fantasia bei Alberto“, „Flame“ und „Schweinske“. Auf der Mitteltour kann bei „Barolo“, „Pins Bowl Bar“, „Wein Zwei Drei“, „Cup & Cino“, „Kim’s“ und „Café Moorbek“ probiert werden. Und auf der Südroute machen „Selgros Cash & Carry“, „Zwutschkerl Alm“, „Trattoria da Michele“, die „Burger-Lounge Langenhorn“ sowie die Restaurant „Horizon“ und „Blue“ mit.

Viele der Teilnehmer sind seit Jahren dabei. „Letztes Jahr hatte die Zwutschkerl Alm pausiert, diesmal sind sie wieder eine Station auf der Südtour“, sagt Carsten Krohn, Vorstandsmitglied bei dem Verein Norderstedt Marketing, der das Event 2015 aus der Taufe hob und seitdem organisiert.

Anders als 2022, ist das Restaurant „Binnen un Buten“ nicht auf der Nordroute – das Lokal gab Anfang des Jahres den Betrieb auf. Kürzlich ging der Nachfolger „Haveli“ in der selben Immobilie an den Start, „für 2024 werden wir die Betreiber anfragen“, sagt Carsten Krohn.

300 Personen können teilnehmen, Erwachsene zahlen 18 Euro

Insgesamt 300 Personen können teilnehmen. Erwachsene zahlen 18 Euro, Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos mit. Eine Familienkarte kostet 45 Euro, sie gilt für zwei Erwachsene und zwei Kinder unter 12 Jahren.

Von Dienstag, 27. Juni, bis Montag, 10. Juli, können sich Interessenten anmelden, und zwar unter dem Link www.norderstedt-marketing.de/events/kulinarische-radtour-2023/. Es muss angegeben werden, welche Route genommen wird. Eine Person kann auch die ganze Familie anmelden.

Wer letztlich mitradeln und mitspeisen darf, entscheidet ein Losverfahren

Anders als bei vielen Veranstaltungen, bekommt nicht der die Plätze, der am schnellsten ist. Sondern es gilt das Losverfahren – damit haben alle, die sich zwischen 27.6. und 10.7. anmelden, die gleiche Chance. Denn das Event, das 2022 bei einem bundesweiten Wettbewerb einen Preis gewann, ist sehr beliebt – es gibt immer mehr Bewerber als Plätze. „Am beliebtesten ist die Südroute“, sagt Marie-Kathrin Weidner vom Stadtmarketing-Verein.

Wer letztlich Tickets bekommen hat, wird darüber per E-Mail informiert und wird gebeten, das Startgeld zu bezahlen. Und dann kann man am 21. oder 22. August im Gebrauchtkaufhaus „Hempels“ die Startertaschen abholen, in denen sich Teilnehmerbändchen und Routenpläne befinden.

An welchem Punkt und wann genau zwischen 12 und 16 Uhr man dann die Route beginnt, ist jedem selbst überlassen. Nur: Die Teilnehmer werden gebeten, die Route im Uhrzeigersinn zu fahren. „Wir bitten alle, sich auch wirklich daran zu halten“, sagt Marie-Kathrin Weidner. „Sonst kann es passieren, dass plötzlich 50 hungrige Radler an einer Gastro-Station stehen und etwas zu Essen haben wollen.“

Schon lange mit dabei ist Arnd Nebert, Inhaber des Weingeschäfts „Wein Zwei Drei“. Er möchte die Veranstaltung nicht missen: „Viele sind danach immer wieder gekommen, da sind richtige Freundschaften entstanden.“