Fantasievolle Spielplätze sind eine Norderstedter Spezialität. Was sich an drei Standorten jetzt alles verändert hat.

Der Drachenturm auf dem Spielplatz "Drachenland" am Fröbelweg in Norderstedt ist ein handgefertigtes Unikat.

Norderstedt ist bekannt für seinen fantasievollen Spielplätze. Verteilt auf das gesamte Stadtgebiet gibt es 24 Sport- und Spielstationen – wer sie alle entdecken möchte, macht sich auf den Rundweg der Spielplätze. Aktuell gibt es dazu noch einen Grund mehr: Das Betriebsamt der Stadt hat drei Spielplätze zum Teil aufwendig saniert und für die Saison fit gemacht.

Norderstedt: Drachenturm oder Surfbrett – Norderstedts neue Spielplätze

Spielplatz Pole Poppenspäler: Der Spielplatz am gleichnamigen Stieg in Norderstedt-Mitte entführt die Kleinen in die Welt der Seefahrt. Hier gibt es Schiffe, ein Surfbrett, Wellen und sogar einen Sandstrand. Genau das richtige also für kleine Freibeuterinnen und Seebärchen.

Auf den kleinen und großen Schiffe können sie auf große Fahrt über die Weltmeere gehen, die Wellen wollen erklettert werden und auf dem Surfbrett kann jeder beweisen, dass er auch auf wackeligem Grund nicht aus dem Tritt kommt. Für die ganz Kleinen gibt es ein Schiff zum klettern und mit Rutsche direkt auf den Sandstrand.

Freundlicher Drache lädt zum Klettern ein

Spielplatz Drachenland: Am Fröbelweg in Harksheide erwartet die Kleinen ein freundlicher, kunterbunter Drache. Er ziert den Drachenturm, handgefertigt in einer Spielgerätebau-Tischlerei in Niedersachsen. Klettern, Turnen, balancieren, toben und rutschen – all das bietet der Turm. Aus dem Drachenmaul kommt die Rutschen-Zunge, über die man direkt in einem Futtertrog landet. Die schwebenden, gelben Drachenflügel, eignen sich zum Fliegen, so scheint es.

Aber der Flügel schützt vor allem vor Regen und zu viel Sonne. Die Garten- und Landschaftsbauarbeiten, wie etwa die Holzeinfassung, der Fallschutz und Hangsicherung wurden vom Ausbildungs- und Integrationsteam des Betriebsamtes geleistet. Das „Drachenland“ ist aktuell noch nicht ganz fertig, wird aber bald eröffnet werden, teilt die Stadt mit.

Mit dem Zaunkönig wippen

Spielplatz Zaunkönig: Ein Spielplatz, der am Zaunkönigweg in Friedrichsgabe liegt, sollte natürlich in die Vogelwelt entführen. Das Leben des Zaunkönigs ist hier das Thema. Er lebt in den Hecken und Grünzügen in Norddeutschland. Die Hecke als Lebensraum wird von einer neuen Wippe aufgegriffen – sie wurde als Unikat aus Robinienholz geschnitzt und ist mit Blättern verziert.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Kletterelemente unter dem Blätterdach sind auf den Kopf gestellte Vogelnester, die zum Klettern, Balancieren und Rutschen einladen. Und der Zaunkönig selbst – der ist als fröhliche Wippfigur vor Ort.

Norderstedt: Wer Beschädigungen entdeckt, kann sich melden

Die Stadt Norderstedt kontrolliere und saniere die städtischen Spielplätze in einem regelmäßigen Turnus, teilt die Verwaltung mit. „Beschädigungen, die im Laufe der Zeit auftreten können, werden von den Spielplatzkontrolleuren aufgenommen und zeitnah beseitigt, beziehungsweise ein Austausch von Spielgeräten wird veranlasst.“

Wer Beschädigungen entdeckt, kann sich jederzeit beim Spielplatz-Team des Betriebsamtes melden. Sie sind über den städtischen „Mängelmelder“ (www.norderstedt.de/Aktuelles-und-Service/Mängelmelder) erreichbar.