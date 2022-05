Kinder dürfen den Spielplatz „Am Böhmerwald“ mitplanen

Norderstedt. Einmal einen Spielplatz mitplanen – das können jetzt Kinder in Norderstedt. Denn der Spielplatz „Am Böhmerwald“, gelegen im Ossenmoorpark gegenüber vom Schulzentrum Süd, soll neu gestaltet werden. Alle Kinder, aber auch Erwachsene, dürften ihre Meinungen und Ideen einbringen. Das geht online, von heute bis Sonntag.

Für größere Kinder wurde bereits ein neuer Spiel- und Kletterturm errichtet. Demnächst soll noch eine Rutsche und eine Netzbrücke dazukommen. Aber besonders die Spielgeräte für die jüngeren Kinder sind in die Jahre gekommen, sie müssen erneuert werden. Zudem fehlt es an Sitzmöglichkeiten. Deshalb will die Stadt Norderstedt besonders den Kleinkindbereich und das Umfeld des Spielplatzes neu gestalten.

Kinder können auch Bilder malen - und diese mit der Post schicken

Damit der Spielplatz aber auch wirklich allen Spaß macht und nach der Umgestaltung von Groß und Klein gut zum Spielen und Verweilen angenommen wird, möchten die Planer im Rathaus gerne die Meinungen und Ideen der künftigen Besucher hören. Welche Spielgeräte sind wichtig, was gehört zu einer attraktiven Spielplatzgestaltung für junge als auch ältere Menschen?

Fragen wie diese können Kinder und Erwachsene ganz einfach online beantworten. Die Stadt Norderstedt hat die Umfrage zum Spielplatz jetzt aktiviert, bis Sonntag kann daran teilgenommen werden. Es ist auch möglich, einfach ein Bild zu malen und es hochzuladen. Wer es lieber analog mag, kann seine Ideen und Vorschläge auch einfach mit der Post schicken, an: Stadt Norderstedt, Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Fachbereich Natur und Landschaft, Stichwort: Kinderspielplatz Am Böhmerwald, Rathausallee 5022846 Norderstedt.

Weitere Umfrage zu barrierefreien Spielplätzen läuft noch

In Norderstedt läuft derzeit auch eine weitere Umfrage zu Spielplätzen. Hier werden alle Spielplätze der Stadt in den Blick genommen, es sind mehr als 150. Es geht darum, sie längerfristig barriererefreier zu gestalten. Beteiligt an dem Verfahren, dessen Ergebnisse im September vorgestellt werden sollen, ist auch die Inklusionsagentur Norderstedt. Wer an der Umfrage mit dem Titel „Spielplätze für alle“ teilnehmen möchte, findet sie hier.

Wer weitere Fragen zum Thema Spielplätze und zu den Umfragen hat, wendet sich an Frau Werner von der Stadt Norderstedt, Fachbereich Natur und Landschaft, unter E-Mail Yvonne.Werner@norderstedt.de oder telefonisch unter Telefon 040/53 59 55 24.

