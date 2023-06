Norderstedt. Mit einer Ehrenamtsmesse am Sonnabend, 10. Juni, von 11 bis 17 Uhr, wollen 40 Vereine, Verbände und Organisationen für das bürgerschaftliche Engagement in der Stadtgesellschaft in Norderstedt werben. Im Verwaltungssitz an der Rathausallee und auf dem Rathausmarkt werden sich die Aussteller präsentieren und das Gespräch mit den Menschen suchen.

Ohne Ehrenamtliche wären weite Bereiche des sozialen Lebens und des Hilfs- und Rettungswesens in Norderstedt unmöglich. Glücklicherweise sind die Deutschen keine Ehrenamt-Muffel: Laut der Ehrenamtsbeauftragten Norderstedts, Elke Köhnke, engagierten sich immerhin 42 Prozent aller Bundesbürger regelmäßig für Mitmenschen.

Norderstedt: Welches Ehrenamt passt zu mir? Eine Messe gibt Auskunft

Bei vielen ist Bereitschaft vorhanden – nur die Idee, welche Tätigkeit passen könnte, fehlt. „Auf der Messe ist thematisch ein sehr abwechslungsreiches Angebot für verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten vorhanden. Für jede und für jeden dürfte also etwas dabei sein, was ihr oder ihn zum Mitmachen animiert“, sagt Elke Köhnke.

Köhnke ist in der Stabsstelle Ehrenamt die zentrale Anlaufstelle für alle, die Ehrenamtliche suchen und für Menschen, die sich zum Angebot in der Stadt beraten lassen wollen. Außerdem pflegt Köhnke eine Freiwilligenbörse, organisiert Netzwerktreffen unter Ehrenamtlern und will die Zusammenarbeit von Organisationen, Wirtschaft, Politik und Verwaltung verbessern.

Norderstedt: Retter präsentieren sich auf dem Rathausmarkt

Bei der Ehrenamtsmesse am Sonnabend werden sich auf dem Rathausplatz der Norderstedter Sport- und Freizeitverein (NSV), die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und das Technische Hilfswerk (THW) präsentieren. Ebenso vertreten sein werden das Feuerwehr-Museum, der Lions Club, die Tafel Norderstedt oder der Verein Straßentiger.

Für alle die bereits ehrenamtlich tätig sind bietet die Messe zudem eine gute Möglichkeit, Kontakte der Vereine untereinander zu pflegen, sich konstruktiv auszutauschen und bei Projekten und Ideen in Zukunft zusammen zu arbeiten. Eine Anmeldung zur Messe ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.