Zeugen gesucht - Die Polizei warnt: Einbrecher sind auch im Sommer aktiv

Gleich drei Fällen an einem Tag beschäftigen die Kripo. Wie man sich am besten schützt – und was man falsch machen kann.

Henstedt-Ulzburg/Ellerau. Einbrecher sind auch im Sommer in der Region aktiv. Davor warnt die Polizei, die gleich drei neue Fälle bearbeiten muss. Tatorte waren Wohnhäuser in Henstedt-Ulzburg, Ellerau und Quickborn.





Am Dienstag stiegen Einbrecher zwischen 7.30 und 16.51 Uhr in ein Einfamilienhaus am Schäferkampsweg in Henstedt-Ulzburg ein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Täter erbeuteten Bargeld und entkamen. Am selben Tag wurde ein Einbruch aus der Dorfstraße in Ellerau gemeldet, Dort stahlen Unbekannte aus einem Einfamilienhaus zwischen 7.40 und 13.20 Uhr Bargeld und Schmuck.

Die Polizei warnt: Einbrecher sind auch im Sommer aktiv

Ebenfalls am Dienstag rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen und einem Suchhund nach Quickborn aus. Um 12.40 Uhr hatte eine Anwohnerin der Goethestraße einen Einbrecher in ihrem Haus überrascht, der in Richtung Heinrich-Lohse-Straße mit Schmuck und Münzen davonlief.

„.Der Spurenlage nach dürfte der Einbrecher in Quickborn über das Dach geklettert und durch ein unverschlossenes Dachflächenfenster in das Haus gelangt sein“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. Der Unbekannte ist etwa 35 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und schlank.

Polizei: Schließen Sie immer beim Verlassen des Hauses Türen und Fenster

Er war mit einem hellblauen ärmellosen Oberteil und einem dunklen Cap bekleidet und hatte eine dunkle Herrenhandtasche oder Umhängetasche bei sich. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise unter 04101/2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.

Die Polizei rief dazu, sich auch im Sommer vor Einbrechern zu schützen. „Zu jeder Jahreszeit gilt: Schließen Sie beim Verlassen des Hauses immer alle Fenster und Türen“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. „Auch gekippte Fenster sind geöffnete Fenster.“ Auch die Haustüren von Einfamilienhäusern und Dachfenster sollten stets geschlossen bleiben.

Hier weitere Hinweise der Polizei:

Schließen Sie beim Verlassen ihrer Wohnung oder Ihres Hauses immer die Tür ab.

Briefkästen sollten regelmäßig geleert werden, besonders, wenn Sie sich im Urlaub oder für eine längere Zeit außer Haus befinden.

Lagern Sie Aufstiegshilfen wie Leitern nie frei zugänglich und sichtbar für Fremde. Auch unverschlossene Schuppen oder Garagen bieten Einbrechern Aufbruchwerkzeuge geradezu an.

Hinterlassen Sie keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Medien, dass Sie sich im Urlaub befinden.

Bitte deponieren Sie keinen öffentlich sichtbaren Zettel an ihrem Eingang mit dem Hinweis, dass Sie nicht zu Hause sind – auch keine Notiz für den Boten, wo ein Paket gelagert werden könnte.

Täuschen Sie Anwesenheit vor: Beleuchtung in und am Haus über eine Zeitschaltuhr oder Bewegungsmelder können Einbrecher abhalten. Ein vollständig dunkles Haus lässt darauf schließen, dass niemand daheim ist.

Bitten Sie Nachbarn oder Freunde um regelmäßige Kontrolle des Grundstücks und Hauses.

Achten Sie auf verdächtige Personen in Ihrer Nachbarschaft. Scheuen Sie sich nicht, den Notruf 110 zu wählen, wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen sollten.

Eine individuelle Beratung zum Thema Einbruchschutz bieten in der Polizeidirektion Bad Segeberg besonders geschulte Polizeibeamte an. Die Beraterin für den Kreis Segeberg steht für Anfragen unter 04551/884 2141 zur Verfügung. Außerdem besteht die Möglichkeit, über Einbruchschutzberatung.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de Kontakt zu Beratern aufzunehmen.

Außerdem informiert die Polizei auf ihrer Homepage über Einbruchsschutz und über finanzielle Hilfe der Investitionsbank Schleswig-Holstein bei Investitionen in den Einbruchsschutz.