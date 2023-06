Die Täter überfielen ihr Opfer in Henstedt-Ulzburg in der Nacht zu Mittwoch.

Henstedt-Ulzburg/Norderstedt. Die Polizei beschäftigt erneut ein Fall von Jugendkriminalität: In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in Henstedt-Ulzburg einen 24-Jährigen überfallen und seinen E-Scooter geraubt. Die Ermittlungsgruppe Jugend der Norderstedter Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Tatort war der Bürgerpark an der Olivastraße. Dort hielt sich eine Gruppe von zwei Frauen und drei Männern auf, die gegen 1 Uhr den 24-Jährigen bei den Fitnessgeräten stoppten, auf ihn einschlugen und nach ihm traten. Einer der Täter fuhr mit dem E-Scooter davon.

Polizei Norderstedt: Getreten, geschlagen, beraubt – Jugendgang überfällt Mann

Der 24-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Eine Streife der Polizei entdeckte kurz nach der Tat den E-Scooter, den die Täter zurückgelassen haben. Eine genaue Beschreibung der Mitglieder der Gruppe liegt nicht vor. Die Ermittlungsgruppe Jugend der Norderstedter Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet unter 040/528060 um Hinweise.

Zu einem ähnlichen Überfall war es am Sonntag in Norderstedt gekommen, als zwei Jugendliche am Skatepark an der Straße Falkenhorst einen 16-Jährigen und seinen Freud überfielen und auf beide einschlugen. Die Täter sollen etwa 14 und 16 Jahre alt sein und flüchteten mit einer geraubten Musikbox und einer Armbanduhr. Auch diesen Fall hat die Ermittlungsgruppe Jugend übernommen.