Polizei Norderstedt: Zwei Jugendliche am Skatepark geschlagen und beraubt

Norderstedt. Ein neuer Fall für die Ermittlungsgruppe Jugend der Norderstedter Polizei: Zwei Täter im Alter von etwa 14 und 16 Jahren haben zwei Jugendliche überfallen und beraubt. Jetzt bitten die Ermittler um Hinweise von Zeugen.

Tatzeit sei Sonntag zwischen 17 und 17.30 Uhr gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Im Wald am Skatepark an der Straße Falkenhorst sprachen die Täter einen 16-Jährigen und seinen Freund an und schlugen auf beide ein.

„Die Täter nahmen dem Norderstedter eine Musikbox und seine Armbanduhr ab“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching. „Anschließend flohen die Personen in unbekannte Richtung.“ Eine der Jugendlichen trug einen weißen Kapuzenpullover der Marke Karl Kani, eine graue Cargohose und eine weiße FFP2-Maske.

Der Unbekannte hatte kurze blonde Haare. Sein Komplize war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet und trug ebenfalls eine FFP2-Maske. Er soll lange blonde Haare gehabt haben. Die Ermittlungsgruppe Jugend sucht Zeugen und bittet unter 040/52 80 60 um Hinweise.