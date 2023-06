In Norderstedt gelang es einem Radfahrer, das Versteck eines Diebes zu orten. Polizei sucht Besitzer der gestohlenen Räder.

Besitzer gesucht: Dieses Zündapp Klapp-E-Bike in türkis stellten die Beamten im Versteck des Fahrraddiebes in der Straße Am Sood in Norderstedt sicher.

Norderstedt. Da hatte sich ein Fahrraddieb das falsche Objekt ausgesucht: Er hatte das mit einem versteckten GPS-Tracker versehene Rad eines 26-jährigen Mannes aus Hamburg-Langenhorn gestohlen. Als der Hamburger aus dem Urlaub kam, konnte er sein Rad problemlos in Norderstedt in der Straße Am Sood orten und die Polizei informieren.

Polizei Norderstedt: Dieb durch GPS-Tracker entlarvt – wem gehören die Fahrräder?

Besitzer gesucht: Dunkelgraues Bulls Mountainbike

Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Am 28. Mai schließlich hoben die Beamten das Versteck des unbekannten Fahrraddiebes in einem Unterstand an einem Wohnhaus aus – und stießen nicht nur auf das Rad des 26-Jährigen aus Hamburg, sondern auch auf sechs weitere Räder. Zwei davon konnte die Polizei bislang den erleichterten Besitzern zurückgeben.

Besitzer gesucht: Rotschwarzes Mountainbike mit Fahrradrahmentasche Weißes ungepflegtes Mountainbike mit roten Markierungen eines Permanentmarkers am Rahmen.

Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Doch für vier Räder werden nach wie vor die Besitzerinnen oder Besitzer gesucht. Es handelt sich um drei teure und neuwertige Mountainbikes und ein Elektro-Klapp-Bike. Wer die Ermittler der Norderstedter Polizei kontaktieren möchte, meldet sich unter 040/52 80 60.

Besitzer gesucht: Rotschwarzes Mountainbike mit Fahrradrahmentasche.

Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Bei dem gut versteckt am Rad angebrachten Sender handelte es sich um einen sogenannten GPS-Tracker. Diese Geräte alarmieren den Besitzer per SMS auf das Mobiltelefon, wenn das abgestellte Fahrrad bewegt wird. Zudem übermitteln sie laufend den aktuellen Standort des Fahrrads. Der Mann machte allerdings nicht den Fehler, sich allein auf die Suche nach dem Rad zu machen, sondern alarmierte umgehend die Polizei.