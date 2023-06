Die Waldbühne im Stadtpark Norderstedt wird zum Schauplatz für das 15. Festival am See.

Stadtpark Norderstedt 15. Festival am See: Country und Rock auf der Waldbühne

Norderstedt. Umsonst und draußen: Die Open-Air-Bühne im Stadtpark Norderstedt wird beim „Festival am See“ am Sonnabend wieder Anziehungspunkt für alle, die entspannt einigen großartigen Musikern lauschen und gleichzeitig das besondere Feeling dieser Veranstaltung spüren wollen.

Die Stadtpark Norderstedt GmbH lädt in Kooperation mit dem Norderstedter Verein Music-Werkstatt schon zum 15. Mal zum Festival auf der Waldbühne. In diesem Jahr spielen zwei US-amerikanische Bands, die im Norderstedter Music Star gute Bekannte sind und gefeierte Auftritte hatten: Zum einen die „Silos“ um Songwriter Walter Salas-Humara und zum anderen Warner E. Hodges & Band aus den USA. Das Festival beginnt am Sonnabend um 18 Uhr und wird vor etwa 22 Uhr beendet sein.

Stadtpark Norderstedt: 15. Festival am See – Country und Rock auf der Waldbühne

„The Silos“ mit Songwriter, Gitarrist und Leadsänger Walter Salas-Humara als Kreativzentrum, stammen aus New York. 1985 waren sie Kritikerlieblinge – ähnlich wie Velvet Underground, die späten Byrds, Television, die Feelies oder Green On Red. Die „Silos“ machten Musik, die ihrer Zeit voraus war. Sie standen für sensiblen, klugen, einprägsamen amerikanischen Alternative Country Rock der Königsklasse, der die Rezensenten begeisterte.

Die 90er Jahre waren geprägt von Salas-Humara’s Rastlosigkeit und Experimentierfreude. Mit dem Boom von Alternative Country, No Depression und Americana waren die „Silos“ jetzt eine Band unter vielen und mussten sich ihren Platz im großen Pool erst wieder zurückerobern. Und das geschah ab dem neuen Millennium mit einer beeindruckenden Serie von gleich mehreren starken Alben zwischen 2001 und 2011.

The Silos waren Kritikerlieblinge in der 80er-Jahren

Walter Salas Humara ist der Kopf der „Silos“.

Foto: Privat

Walter Salas-Humara startete außerdem eine erfolgreiche Solokarriere. Er spielte sowohl überarbeitete Versionen alter Kultsongs aus der „Silos“-Frühphase, aber auch neue Eigenkompositionen, die den charismatischen Singer/Songwriter als hervorragenden Autoren wahrhaftiger Short Stories und talentierten Komponisten besonderer Indie Pop-Melodien zeigen.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einzigartig und unverkennbar, liefert Warner E. Hodges mit seiner Band die perfekte Mischung aus Black Sabbath, Merle Haggard und AC/DC. Von Deutschland bis Schweden, von Mexiko bis Großbritannien – sie rocken die Bühnen weltweit und gelten als Meisterhandwerker des Live-Rock mit einer unvergleichlichen Show.

Warner E. Hodges: Er ist ein „Bühnen-Derwisch“

Der Gitarrist Warner E. Hodges gilt als echter „Bühnen-Derwisch“.

Foto: Trudi Knight

Die rechte und die linke Hand von gleich zwei Bandleadern der wichtigsten Bands zu sein, die ab Mitte der 80er-Jahre den High-Energy-Rock retteten – das können nur wenige von sich sagen. Warner E. Hodges kann es. Der Saiten- und Bühnen-Derwisch hat sowohl Jason & The Scorchers befeuert, als auch später Dan Bird & Homemade Sin.

Und beiden Bands hat er unverkennbar seinen Stempel aufgedrückt. Das kann zwar auch mal sanfte Country-Töne bedeuten, aber in der Regel geht’s hier ab. Und zwar auf der Überholspur. Nachdem er bei seinen beiden Hauptarbeitgebern nicht immer ausgelastet war, hat er auch eine Solo-Laufbahn ins Leben gerufen – sie dauert mittlerweile auch schon über 15 Jahre.

Stadtpark Norderstedt: Idyllische Atmosphäre am Stadtparksee

Bei Warner E. Hodges heißt es: Drauf auf’s Gaspedal, dirty Riffs und leichter Country-Einschlag mit Punk-Attitüde gepaart. Dass Warner nicht der tollste Sänger unter der Sonne ist, fällt angesichts des Hurrikans, der in seinen Stücken losbricht, nicht sonderlich ins Gewicht. Da kann man schon nach der ersten Nummer nicht mehr still sitzen. Wer auf diese Art von rauem Rock steht, wird auf jeden Fall bei jedem Song von Warners Gitarrensound begeistert sein.

Festival am See, Sa, 3.6., 18.00-22.00, Waldbühne, Stadtpark Norderstedt, Eintritt frei