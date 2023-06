Norderstedt. Es soll das große Kinderfest im Stadtpark Norderstedt werden: Am 17. Juni entern die kleinen Norderstedterinnen und Norderstedter die Waldbühne. Dann ist es Zeit für „Ramba Zamba – Wir.Feiern.Kinder“. Unter dem Motto „Gemeinsam für Kinderrechte“ steht der Tag von 11 bis 17 Uhr.

Die Ursprungsidee zu diesem Fest war es, das alljährliche Kinderfest des Jugendamtes und das „Kinderkunstfest“ der Rotarier zu vereinen – und so entstand „Ramba Zamba“, ein ereignisreicher und aufregender Tag für die den jüngsten Bewohner der Stadt, gestaltet in Kooperation zwischen der Stadtpark Norderstedt GmbH, dem Jugendamt und den freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe Norderstedt.

Stadtpark Norderstedt: Ramba Zamba – Norderstedter Kinder feiern mit Radau!

Ein besonderes Highlight wird der Auftritt der Band „Radau!“, die um 15.30 Uhr die Bühne rocken wird. Erfrischender Quatsch und schlaue Hits, mit ihrer puren Lust an der Musik bringt Radau! sicher alle in Bewegung. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein handgemachtes Live-Konzert im unverwechselbaren Stil der vier Hamburger Musiker.

Charmant und „garantiert blockflötenfrei“ werden Kinder und Erwachsene in die Bühnen-Action einbezogen. Lebendig und befreiend geht es um die spannenden Themen des Kinder- und Familienalltags. Bereits letztes Jahr war die Band zu Gast im Festsaal am Falkenberg und hat dort für ordentlich Stimmung gesorgt. Nun ist es Zeit für eine Wiederholung unter freiem Himmel.

Radau! liefert ein „garantiert blockflötenfreies Konzert“

Eröffnet wird das Bühnenprogramm um 11 Uhr von der Tanzschule Musci, die einen Ausschnitt ihres Bühnenprogrammes „Turn back time“ präsentieren werden. Ideales Aufwärmprogramm für das rockige Kinderkonzert von „Radau!“ ist sicherlich die „Zumba-Kids-Mitmachparty“ mit Irma, die um 12.30 Uhr startet und für alle „Tanzmäuse und Tanztiger“ gedacht ist.

Die Mitmachaktionen der Norderstedter Grundschulen, wie sie bereits vom „Kinderkunstfest“ bekannt sind, wird es ebenso geben wie die vielfältigen Angebote der freien Träger. Die Kinder und ihre Familien erwartet an diesem Tag ein Programm aus Bewegungs- und Bastelangeboten, Mitmachaktionen, Spiel und Spaß. Wer gerne kreativ werden möchte, der kann sich bei der Malaktion der Rotarier mit Claudia Rüdiger, austoben und den Pinsel schwingen.

Stadtpark Norderstedt: Bewegen, spielen, malen – das Programm ist kunterbunt

Neben all dem Spaß und den lustigen Unternehmungen an diesem Tag wird auch Raum für ernste Themen geschaffen: Das Motto des großen Kinderfestes lautet „Gemeinsam für Kinderrechte“ und greift so die Forderungen der Kinderrechtsorganisationen auf, dass Bund, Länder und Kommunen als auch die gesamte Gesellschaft die Rechte von Kindern konsequenter in den Blick nehmen müssen.

Gemeinsam soll dies mit den Kindern und Jugendlichen geschehen. „Nur so kann es gelingen, Kinderrechte umzusetzen und damit ein kinderfreundlicheres Land zu schaffen“, teilt die Stadtpark GmbH mit. Für kühle Erfrischungen und herzhafte als auch süße Stärkungen wird gesorgt sein. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

„Ramba Zamba – Wir.Feiern.Kinder“, Sa, 17.6., 11.00-17.00, Stadtpark Norderstedt, Eintritt frei.