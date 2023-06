Wo viele einkaufen, gehen andere arbeiten: Bei welchen Top-Marken Mitarbeitende in Neumünster Karriere machen können.

Neumünster. Wer einen Job im Bereich Mode oder Gastronomie sucht, in Vollzeit oder Teilzeit, sollte am Freitag, 2. Juni, ins McArthurGlen Designer Outlet Center Neumünster kommen. Denn findet dort ein „Karrieretag“ für Bewerberinnen und Bewerber statt. 75 Stellen sind zu vergeben, auch an Quereinsteiger. Es werden unter anderem auch Lageristen gesucht.

Von 14 bis 17 Uhr können sich interessierte Bewerberinnen und Bewerber im Restaurant Bistrot im Outlet Center einfinden. Ein aktueller Lebenslauf sollte mitgebracht werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Es sind auch Bewerber ohne Berufserfahrung und ohne Ausbildung im Einzelhandel willkommen.

Arbeitsmarkt: Im Outlet Center Neumünster sind jetzt 75 Jobs im Angebot

McArthurGlen in Neumünster, gelegen in der Nähe der A7, ist das größte Outlet Center in Norddeutschland, es gibt rund 120 Shops. Kleidung von Marken wie Hugo Boss, Aigner, Nike, Adidas Levi’s und Liebeskind Berlin wird hier verkauft.

Die 75 offenen Stellen beinhalten Positionen wie Storemanager, Assistant Store Manager, Lagerist, Aushilfe oder Mitarbeiter in der Gastronomie. Viele der Markenpartner – darunter Levi‘s, Kate Spade, Tommy Hilfiger, The North Face, WMF, Nike oder Armani – werden am Freitag vor Ort im Restaurant „Bistrot“ sein und für individuelle Gespräche zur Verfügung stehen. Vorab kann man sich im Internet über die Jobs informieren.

Neumünster: Verkaufsoffener Sonntag im Outlet Center am 4. Juni

Wer einfach shoppen gehen möchte, hat dazu am Sonntag, 4. Juni, eine zusätzliche Gelegenheit. Denn an diesem Tag hat das Outlet Center im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Es gibt einige zusätzliche Angebote auf die üblichen Preise.

