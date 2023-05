Stadtpark: Autoposer unerwünscht – Schranken sollen Treffen verhindern

Norderstedt. Es ist eine vergleichsweise kleine Baumaßnahme, die aber eine große Wirkung haben soll. An der Zu- und Ausfahrt des großen Parkplatzes vor dem Kulturwerk am See, also dort, wo auch die Gäste des Stadtparks Norderstedt ihre Fahrzeuge abstellen, werden derzeit Schranken installiert, zum Pfingstwochenende soll alles betriebsbereit sein. Und dann soll nachts möglichst Ruhe herrschen, hofft man.

Es geht darum, etwas zu verhindern, das in der Vergangenheit die Nachbarn in der Umgebung genervt und auch zum Teil um den Schlaf gebracht hat. Denn immer mal wieder, wenn im Laufe des Abends die Besucher des beliebtesten Auflugsortes der Stadt oder der Veranstaltungen im Kulturwerk nach Hause gefahren waren, rollten andere Autos vor. „Die Schrankenanlage wird installiert, um die nächtliche Nutzung des Parkplatzes durch die Cruiserszene zu unterbinden“, sagt Kai Jörg Evers, Geschäftsführer der Stadtpark GmbH.

Stadtpark Norderstedt: Autoposer unerwünscht – Schranken sollen Treffen verhindern

Und daher haben sich die Verkehrsaufsicht der Stadt, der Stadtpark und die Polizei darin abgestimmt, jetzt hier neue Bedingungen zu schaffen. „Die Schranke schließt um 23 Uhr, eine Ausfahrt wird aber jederzeit möglich sein“, so Evers. Das Phänomen hatte insbesondere vor rund zwei Jahren während der Corona-Pandemie, als die Einschränkungen des täglichen Lebens signifikant waren, für Aufsehen gesorgt. Ein Anwohner hatte regelmäßig die Zusammenkünfte der Autoposer aus dem Umland, in der Regel junge Menschen, dokumentiert, die Videos dann an die zuständigen Stellen, ob nun im Rathaus oder bei der Polizei, weitergeleitet.

Ein Foto aus vergangenen Jahren gibt einen Einblick: Qualm steht über dem Parkplatz am Kulturwerk – ein Autofahrer hat gerade die Reifen bei einem Burnout durchdrehen lassen.

Foto: Privat

Es waren manchmal Szenen wie aus der Filmreihe „Fast & Furious“ – beim Driften qualmten die Reifen, hinterließen schwarzen Gummiabrieb auf dem Asphalt, Motorradfahrer performten „Wheelies“, fuhren also auf einem Rad, andere hingen sich bei Manövern aus Fenstern. Hinzu kamen laute Musik, Alkohol und Müll.

Die Parkplätze am Kulturwerk sind öffentlich

Wer hier wohnt oder abends im Kleingarten war, litt unter dem Lärm, teilweise bis in die frühen Morgenstunden. Natürlich wurde immer wieder die Polizei informiert, Streifen kontrollierten Anwesende, es wurden auch Platzverweise erteilt – doch grundsätzlich ist das alleinige Parken hier nachts nicht verboten, schließlich handelt es sich um öffentliche Parkplätze. Allerdings hat der Stadtpark gemäß eigener Nutzungsordnung abends nur bis 22 Uhr geöffnet, wenn nicht gerade längere Veranstaltungen wie das Parkfunkeln sind. Im Kulturwerk ist bei kulturellen Events sowieso oftmals erst später Feierabend.

Das Thema fand seinen Weg in die Politik. Die CDU-Stadtvertreterin Petra Müller-Schönemann stellte im Mai 2021 eine Anfrage zur Machbarkeit von geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen auf dem Parkplatz, zum Beispiel Fahrbahnschwellen. Die Verwaltung bewertete den Effekt hier aber als eher negativ, befürchtete sogar ein höheres Risiko schwerer Unfälle. Allgemein wurde zudem festgestellt, dass es in der Stadt Bereiche mit wesentlich größerem Konfliktpotenzial gebe.

Stadtpark Norderstedt: Die Schranke schließt um 23 Uhr

Zwei Jahre später, die Corona-Einschränkungen sind Geschichte, handelt die Stadt aber doch in Form der Schranken. Wie oft nachts eigentlich noch Treffen von Cruisern oder Autoposern beobachtet werden? Das schwanke, sagt Kai Jörg Evers. Und es gebe auch Gruppen, die vernünftig seien – aber eben nicht alle.

Ähnlich äußert sich auch der Kleingartenverein Harksheide, der nebenan seine Parzellen hat. „Es geht vorwiegend um diejenigen, die ihre Autos austesten, rasen, bremsen und Kurven fahren. Diejenigen, die zusammensitzen, sind nicht das Problem“, so die zweite Vorsitzende Nicole Gaubatz. Bisher war das Jahr eher ruhig, aber es sei ja noch relativ kalt.

Größere Sorgen hatte sich der Verein übrigens gemacht, als Mitglieder kürzlich das erste Mal die Schranken erblickten. „Es gab die Befürchtung, dass sie dort Parkautomaten aufstellen.“ Das ist aber nicht der Fall. Viele Kleingärtner parken vor dem Kulturwerk – und sie weisen auf ein weiteres Problem hin, nämlich das Wildparken bei Großveranstaltungen, bei dem die Fahrzeuge dann in Richtung Bauspielplatz teilweise in zweiter Reihe stehen würden.

Die Zufahrt zu den E-Ladesäulen soll weiterhin möglich sein.

Foto: Christopher Mey

Eine Ausnahme gibt es übrigens für E-Autos. Hier soll die Schranke das „E“ auf dem Kennzeichen erkennen und auch nach 23 Uhr öffnen. Wohl auch in dem Wissen, dass solche eher leisen Fahrzeuge in der Szene bislang eher verpönt sind.