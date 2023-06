Kreis Segeberg Medaillen für „rettende Engel in der Hoffnungslosigkeit“

Kreis Segeberg. Nachdem im Juli 2021 die Menschen im Ahrtal in Rheinland-Pfalz von der bis dato schlimmsten Flutkatastrophe in Deutschland heimgesucht wurden, waren die Retter und Helferinnen und Helfer aus allen Teilen des Landes schnell zu Stelle. Darunter auch 43 Freiwillige aus dem Kreis Segeberg. Sie wurden jetzt mit der Fluthilfe-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

„Es regnet und regnet und regnet; die Pegel steigen weiter und weiter. Eine geordnete Evakuierung ist nicht mehr möglich. Menschen verlieren Angehörige, ihr Dach über dem Kopf, ihr gesamtes Hab und Gut!“ Mit dramatischen Worten erinnerte Kreispräsident Claus Peter Dieck bei der Ehrung im Kreishaus von Bad Segeberg an die schlimme Situation im Ahrtal 2021.

Auch für die Rettungskräfte sei diese Situation eine enorm hohe Belastung gewesen. 43 freiwillige Helferinnen und Helfer verschiedener „Blautlichtorganisationen“ aus dem Kreis Segeberg waren damals vor Ort, um anzupacken und zu unterstützen. Was sie erlebt und gesehen haben, werden sie sicher nie vergessen.

Nachdem das Land Rheinland-Pfalz dem Kreis Segeberg nun einen Satz Fluthilfe-Medaillen zur Verfügung gestellt hatte, konnten Kreispräsident Dieck und Landrat Jan Peter Schröder diese bei einer Feierstunde im Kreistagssitzungssaal an die Ehrenamtlichen verleihen.

700 Retter aus ganz Schleswig-Holstein waren 2021 im Einsatz

Die Fluthilfe-Medaille wurde dem Kreis Segeberg vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.

Foto: Sabrina Müller / Kreis Segeberg

Im Ahrtal waren damals über 700 Menschen aus Schleswig-Holstein für die Feuerwehren, das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das Technische Hilfswerk (THW) und die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) im Einsatz. Die Helferinnen und Helfer aus dem Kreis Segeberg haben unter anderem die Trinkwasserversorgung gesichert, Material in schwer zugängliche Bereiche transportiert, sich um die Verpflegung von Hilfspersonal und Bevölkerung gekümmert und überall dort mitangepackt, wo es am Drängendsten war.

„Ihr Einsatz war immens wertvoll. Sie haben Solidarität mit den betroffenen Menschen gezeigt und dazu beigetragen, das Leid zumindest ein wenig zu lindern“, sagte der Kreispräsident. „Sie waren rettende Engel in einer Situation der Hoffnungslosigkeit!“

Kreis Segeberg: Kreispräsident Dieck wurde von der Feuerwehr geehrt

Der scheidende Kreispräsident Claus Peter Dieck wurde mit der Silbernen Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes aus gezeichnet.

Foto: Sabrina Müller / Kreis Segeberg

Zum Schluss der Feierstunde wurde Dieck vom Ehrenden zum Ausgezeichneten: Zu seiner Überraschung verlieh ihm Kreiswehrführer Jörg Nero die Silberne Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes – als Dank für das, was Dieck in den vergangenen Jahren für die mehr als 5500 Kameradinnen und Kameraden im gesamten Kreisgebiet getan habe, so Nero.

„Claus Peter Dieck ist ein äußerst verlässlicher Gesprächspartner und für viele ein Vorbild für gelebte Demokratie und Gerechtigkeit.“