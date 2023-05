„ParkPerPlex“ an zwei Tagen im Stadtpark Norderstedt: Was die faszinierenden Künstlerinnen und Künstler zu bieten haben.

Geniale Kleinkunst genießen vor der Kulisse des Stadtpark Norderstedt – das ist "ParkPerPlex", das Fest der internationalen Straßen- und Zirkuskünste in Norderstedt.

Norderstedt. Auf die Fans des Stadtpark Norderstedt wartet über Pfingsten eines der Highlights im Programm: „ParkPerPlex“, das Fest der internationalen Straßen- und Zirkuskünste, bringt am Sonntag und Montag, 28. und 29. Mai, überraschende, lustige, schrille und poetische Kleinkünstlerinnen und -künstler an den Stadtparksee. Straßenkunst, Clownerie und Akrobatik der lauten und leisen Töne werden geboten – und immer wieder spektakuläre Auftritte.

Der Stadtpark wird bei „ParkPerPlex“ zu einer einzigartigen Naturbühne. Das Publikum pilgert von Spielort zu Spielort, insgesamt sieben an der Zahl, und stolpert vom Lachen ins Staunen und manchmal ins Weinen vor Rührung. Die Veranstaltungen beginnen an beiden Tagen um 12 Uhr und enden um 18 Uhr.

Stadtpark Norderstedt: Ausflug zu Pfingsten – Die Straßen- und Zirkuskünstler kommen

Wer nicht nur zuschauen, sondern auch mitmachen möchte, darf sich im Mitmachzirkus ausprobieren, präsentiert vom Lions Club Norderstedt. In ihrem kleinen, bunten Zirkuszelt warten Zirkusdirektor Alfons und sein Page Victor auf kleine und große angehende Artistinnen und Artisten, die gerne mal Zirkusluft schnuppern möchten.

Kulinarisch werden die Besucherinnen und Besucher von einer Vielzahl an Food Trucks auf der Promenade am Stadtparksee versorgt. Hier darf während des Festivals ordentlich geschlemmt werden – am Sonntag sogar bis 21 Uhr.

Elf Künstlerinnen und Künstler und Gruppen aus acht Nationen sind in diesem Jahr bei „ParkPerPlex“ dabei. Das Abendblatt stellt sie vor.

Das Straßentheater "Asterion Hus" aus Dänemark spielen Romeo und Julia.

Foto: Stadtpark GmbH

Straßentheater „Asterion Hus“, Dänemark: Sie haben sich Romeo und Julia, die größte Liebesgeschichte, die je erzählt wurde, vorgenommen und eine berührende, wunderbar akrobatische, rasant humorvolle Show geschaffen. 24 Szenen, 24 Liebesbezeugungen, 24 Umwege und Überraschungen, bevor das dramatische Ende naht. So actionreich und stürmisch war Shakespeare noch nie.

Der Clown Murmuyo aus Chile sucht die Freundschaft im Stadtpark Norderstedt.

Foto: Stadtpark GmbH

Clown Murmuyo, Chile: Der chilenische Clown sorgte schon 2018 bei „ParkPerPlex“ ganz ohne Worte für unglaubliche Momente. Diesmal ist er auf der Suche nach Freundschaft und bringt mit seiner konsequenten Idee von Gemeinsamkeit und Teilen so manchen Besucher an den Rand des Wahnsinns. Mit viel Humor und einigen Überraschungsmomenten schafft Murmuyo ein großes gemeinsames Theatererlebnis. Und jede Menge Chaos!

Kate & Pasi aus Finnland tragen sich auf Händen und jonglieren mit ihrer Beziehung.

Foto: Stadtpark GmbH

Kate & Pasi, Finnland: Zwischenmenschliche Beziehungen sind Thema der Hand-auf-Hand-Akrobatik-Show von Kate und Pasi. Wie kann eine 50 Kilogramm schwere Frau einen doppelt so schweren Mann gewinnen? Und welche Art von Beziehung besteht zwischen einem so unwahrscheinlichen Duo, wenn die beiden aufeinandertreffen? Das Duo jongliert im wahrsten Sinne des Wortes mit den Elementen einer Liebesbeziehung und beantwortet die Fragen der Paarentwicklung mit herzerfrischender Akrobatik, Sensibilität und viel Selbstironie.

Die Sängerin Temté vertont in ihrer Voicebox die Gefühle der Besucher.

Foto: Stadtpark GmbH

Temté, Deutschland: Solveig Jünger alias Sängerin Temté kommt mit der Voicebox nach Norderstedt. Sie ist eine kleine, interaktive Überraschungsbühne. Ganz im Sinne des empathischen Hessen-Grußes „Gude wie?“ („Hallo, wie geht es Dir?) ist das Publikum aufgefordert, seine Stimmung anzugeben. Danach heißt es Vorhang auf und Spot an und dann legt Temté passend zur Stimmung ihres Publikums los.

Das Puppentheater „Creeping Carnival“ entführt in eine wundersame Welt der Alltagsgegenstände.

Foto: Stadtpark GmbH

Puppentheater „Creeping Carnival“ von Anita Bertolami, Deutschland: Zwei Spülbürsten verlieben sich, ein dreibeiniges Lebewesen huscht über ein Hochseil, ein anderes versucht eine übergroße Blume zu bändigen: In der Miniaturwelt von „Creeping Carnival“ ist vieles nicht ganz so wie es scheint. Eine Performance, die durch den einfallsreichen Gebrauch alltäglicher Gegenstände beeindruckt. Anita Bertolami mischt Pantomime mit Musik und überrascht immer wieder mit scheinbar Unmöglichem.

Die Miraculous Theatre Company aus Polen und Großbritannien inszenieren die beste Beerdigung, die sie jemals haben werden.

Foto: Stadtpark GmbH

The Miraculous Theatre Company, Polen/Großbritannien: Haben Sie in letzter Zeit mal über Ihre Vergänglichkeit nachgedacht? Oder mit der Planung Ihrer Beerdigung begonnen? Sind Sie auch so enttäuscht von den altbackenen Angeboten für Ihren letzten Abschied? Der „Happy Endings Begräbnis Service“ schafft Abhilfe, denn dieses komische Duo hat sich vorgenommen, Ihre letzten Tage zu Ihren Besten zu machen! Satirisch, poetisch, schräg und albern – Funerabilis wirft nicht nur ein wärmendes Licht auf ein kaltes und dunkles Thema, sondern bringt das Publikum garantiert zum Lachen, Weinen und vielleicht auch zum Nachdenken.

Friedrich, der Zaubererrr (sic!) blöfft und hat eine Herde von roten Elefanten.

Foto: Stadtpark GmbH

Friedrich der Zaubererrr, Deutschland: Friedrich der Zaubererrr zaubert mit jeder Menge Blöffs und Blödeleien, während er gekonnt mit Tüchern, Karten oder auch zu klein geratenen Regenschirmen hantiert. Fast schon legendär sind die Hauptdarsteller seines Abschlusstricks: eine Herde kleiner, roter Elefanten, die eine Menge zauberhafter Dinge vollbringen.

Die katalanische Zirkusperformerin Júlia spielt ihr ganzes Leben auf einem Trapez.

Foto: Stadtpark GmbH

La Campistany, Spanien: Die katalanische Zirkusperformerin Júlia präsentiert „It happens!“, einen Trapezakt, der einen kleinen Einblick in ihr Leben gibt. Sie möchte auf der Bühne strahlen, wunderschön sein und bewundert werden, eine perfekte Artistin eben. „It happens!“ ist ein Dialog zwischen Erfolg und Misserfolg, Schönheit und Scham, Gelassenheit und Frustration, eine humorvolle Metapher für die vollkommene Unvollkommenheit des Menschseins.

Shiva Grings spielt einen Postboten im Online-Zeitalter – Slapstick pur.

Foto: Stadtpark GmbH

Shiva Grings, Deutschland: Ein Postbote, überladen mit Paketen, kämpft mit einem Briefkasten, der fast nur Platz für eine Postkarte bietet. Slapstick pur bietet Shiva Grings, der sich all den Herausforderungen stellt, die dieser Beruf in Zeiten des florierenden Online-Handels mit sich bringt. Sein Gefecht mit einem Stapel Kartons, der Zeitdruck und die Angst, die kostbaren Waren fallen zu lassen, lassen großes Drama vermuten und sind doch die Zutaten für eine Lachmuskel trainierende Komödie.

Das Theatre Fragile betört mit der Poesie des Maskenspiels.

Foto: Stadtpark GmbH

Theatre Fragile, Deutschland: Drei Menschen aus verschiedenen Generationen treffen an einer Bushaltestelle aufeinander. Man könnte sie „Vergangenheit“ „Gegenwart“ und „Zukunft“ nennen. Noch wägen sie sich in ihrer eigenen Welt, doch langsam wird klar: Sie haben ein gemeinsames Problem. Theatre Fragile erzählt mit der eindrücklichen Poesie des Maskenspiels über kleine Konflikte und großartige Lösungen.

This Maag aus der Schweiz tritt eine Lawine aus Schnappschüssen los.

Foto: Stadtpark GmbH

This Maag, Schweiz: Seit über 30 Jahren bespielt This Maag mit seinen improvisierten, mit alpenländischem Wahnsinn und EU-zertifiziertem Schweizer Humor angereicherten Shows die Straßen und Bühnen dieses Planeten. Passend zum bestehenden Bilderwahn präsentiert der Straßenkünstler eine Lawine von analogen, bewegt festgehaltenen und interaktiven Schnappschüssen, kurz: Er dreht mit Unterstützung des Publikums einen Film. Bei dieser Show sind Sie garantiert nicht im falschen Film!

Stadtpark Norderstedt: Food Trucks sorgen für Essen und Getränke

Kulinarisch verwöhnt werden die Besucher auf der Food-Truck-Meile auf der Seepromenade.

Foto: Stadtpark GmbH

Die Herausforderung bei „ParkPerPlex“ ist es jedes Jahr, den perfekten Lauf durch den Tag zu stecken. Schließlich will man nicht immer gerade dann zum Spielort kommen, wenn die Vorführung gerade vorbei ist. Unter parkperplex.de kann man sich in diesem Jahr zum ersten Mal sein individuelles Programm zeitgenau festlegen, es speichern oder downloaden.

Dank der Unterstützung durch die kleinen und großen Spenden des Publikums in die Spendenboxen und das Engagement der Partnerinnen und Partner, die die Veranstaltung schon seit Jahren begleiten, ist der Eintritt für die Besucherinnen und Besucher auch in diesem Jahr frei.