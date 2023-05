Ausflugstipps zu Pfingsten: Die schönsten Veranstaltungen im Kreis Segeberg

Kreis Segeberg. Das lange Feiertags-Wochenende über die Pfingsten steht an – und das Wetter lädt dazu ein, einen Ausflug mit der ganzen Familie ins Grüne zu machen. Wir haben die attraktivsten Veranstaltungen in Norderstedt und dem Kreis Segeberg zusammengestellt.

Stadtpark Norderstedt: „ParkPerPlex“ – das Festival der Zirkus- und Straßenkünste

Geniale Kleinkunst genießen vor der Kulisse des Stadtpark Norderstedt - das ist „ParkPerPlex“, das Fest der internationalen Straßen- und Zirkuskünste in Norderstedt.

Foto: Stadtpark GmbH

Ein Highlight unter den Veranstaltungen im Stadtpark Norderstedt. „ParkPerPlex“, das Fest der internationalen Straßen- und Zirkuskünste, bringt am Sonntag und Montag, 28. und 29. Mai, überraschende, lustige, schrille und poetische Kleinkünstlerinnen und -künstler an den Stadtparksee. Straßenkunst, Clownerie und Akrobatik der lauten und leisen Töne werden geboten – und immer wieder spektakuläre Auftritte. Die Veranstaltungen beginnen an beiden Tagen um 12 Uhr und enden um 18 Uhr.

11 Künstlerinnen und Künstler sowie Gruppe aus acht Nationen treten überall im Park an sieben Spielorten auf. Wer nicht nur zuschauen, sondern auch mitmachen möchte, darf sich im Mitmachzirkus ausprobieren, präsentiert vom Lions Club Norderstedt. In ihrem kleinen, bunten Zirkuszelt warten Zirkusdirektor Alfons und sein Page Victor auf kleine und große angehende Artistinnen und Artisten, die gerne mal Zirkusluft schnuppern möchten. Kulinarisch werden die Besucherinnen und Besucher von einer Vielzahl an Food Trucks auf der Promenade am Stadtparksee versorgt. Hier darf während des Festivals ordentlich geschlemmt werden – am Sonntag sogar bis 21 Uhr.

„ParkPerPlex“, So+Mo, 28.+29.5, jeweils 12.00-18.00, Stadtpark Norderstedt, Stormarnstraße 55, Eintritt ist frei.

Kaltenkirchen: Zirkus Frank gastiert im Ohland-Park

Clowns und gute Laune: der Zirkus Frank spielt in Kaltenkirchen.

Foto: Claudia Blume

Der Zirkus Frank kommt für ein Gastspiel in den Ohland-Park am Kisdorfer Weg nach Kaltenkirchen. Der Zirkus bietet Artistik in der Manege und auf dem Drahtseil in der Luft, Jonglage mit tanzenden Tellern und Clowns, die die Lachmuskeln der Gäste strapazieren. Auch Tierdressuren gehören bei dem Zirkus noch zum Programm.

Zirkus Frank, bis 29.5, Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg 11, Do+FR, 16.30, Sa, 15.00+18.30, So+Pfingstmontag, 11.00+15.00, Karten unter 0152/09 47 11 41.

Norderstedt: Japanisches Kirschblütenfest in der Falkenbergkirche

Das Fest steht im Zeichen der Kirschblüte.

Foto: Svenja Paetzold-Belz / HK

In der Norderstedter Falkenbergkirche wird das japanische Kirschblütenfest gefeiert. Ein japanischer Kinderchor, die Kantorei, ein Projektchor und das Ensemble „Der Flügel“ aus Karlsruhe singen bekannte Volks- und klassische Lieder aus Japan und Deutschland. Makitaro Arima und Falkenberg-Kantorin Rina Sawabe leiten den Abend. Es wird auch eine Kostprobe japanischen Essens geben.

Kirschblütenfest, So 28.5., 17.00, Falkenbergkirche Harksheide, Kirchenplatz 1, Norderstedt. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Henstedt-Ulzburg: Buntes Programm in der Götzberger Mühle

Ein Wahrzeichen von Henstedt-Ulzburg: die Götzberger Windmühle.

Foto: Verein Götzberger Windmühle

Am Pfingstmontag, 29. Mai, wird in der Götzberger Mühle in Henstedt-Ulzburg der Deutsche Mühlentag gefeiert. Von 11 bis 18 Uhr gibt es ein buntes Programm. Es gibt Kaffee und Kuchen, der Grill wird angeworfen, kalte Getränke sind auch erhältlich. Die Mühlenführer erklären die Besonderheiten des Bauwerks und führen auch vor, wie Mehl gemahlen wird. Außerdem gibt es ein Musikprogramm, von Pop über Ostrock hin zu Balladen für die Seele.

Um 10.30 Uhr wird auf dem Fest auch offiziell die 15. Kunst- und Kulturwoche Henstedt-Ulzburg (KuKuHU) durch Bürgervorsteher Henry Danielski und Ulf Pielke, Vorstand von Henstedt-Ulzburg Marketing eröffnet. Vorstand. Außerdem wird es den exklusiven KuKuHU-Wein 2023 zu kaufen geben.

Mühlenfeier+KuKuHU, Mo 29.5., 11 bis 18 Uhr, Götzberger Mühle, Götzberger Straße 102, Henstedt-Ulzburg. Eintritt frei.

Wildpark Eekholt: Honigbienen und Holzkunst live erleben

Honig Schleudern im Bienenhaus des Wildparks Eekholt mit den Eekholter Imkern.

Foto: Wildpark Eeekholt

Die Honigbienen steht im Wildpark Eekholt am Pfingstsonntag und -montag im Mittelpunkt. Die Wildpark-Imker werden an beiden Tagen von 11 Uhr an den Honig schleudern, den die parkeigenen Honigbienen zusammengetragen haben. Unter Anleitung der Imker dürfen die Parkbesucherinnen und -besucher auch die Schleuder bedienen. Außerdem erfahren sie viel Wissenswertes über das Leben und die Arbeit der wichtigen Tiere.

Selbstverständlich kann der süße Honig aus dem Wildpark auch gleich vor Ort verkostet werden. Am Pfingstmontag gibt es mit den Holzkünstlern Steffi Weilkiens und Peter Prohn von 11 Uhr an eine weitere Pfingstattraktion im Wildpark: Sie werden vor den Augen der Besucherinnen und Besucher aus einem Stück Holz ein faszinierendes Kunstwerk erschaffen.

Wildpark Eekholt, täglich 9.00-18.00, Stellbrooker Weg, 24598 Heidmühlen. Eintritt: 12,50 Erwachsene, 11,50 Kinder Familienkarte 42,50 Euro.

Erlebniswald Trappenkamp: Die niedlichen Frischlinge sind da!

Im Erlebniswald Trappenkamp in Daldorf sind die Frischlinge im Wildschweingehege los.

Foto: dpa Picture-Alliance / Carsten Rehder

Die Wildschweine im Erlebniswald Trappenkamp haben Nachwuchs – die Frischling. Die frechen Kleinen toben derzeit durch die Gehege des Waldes und sorgen bei der Besucherinnen und Besuchern für Begeisterung. Am Pfingstwochenende kann man die Kleinen mit ihren Eltern am besten bei der täglichen Äsung gegen 14 Uhr erleben – von der Besucherkanzel hat man einen guten, erhöhten Blick.

Erlebniswald Trappenkamp, täglich 10.00-17.00, Tannenhof, Daldorf, Eintritt: Erwachsene 8 Euro (ab 16), Kinder 5 Euro, Familien 21 Euro.

Landgestüt Traventhal: Antikmarkt und die schönsten Oldtimer Norddeutschlands

Die Fans von wunderschönen historischen Autos treffen sich auf dem Landgestüt Traventhal

Foto: Landgestüt Traventhal

Für die Fans von historischen Autos gibt es am Pfingstwochenende einen Pflichttermin: Das Oldtimertreffen auf dem Landgestüt Traventhal ist eines der stimmungsvollsten in Schleswig-Holstein. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag, zwischen 9 und 18 Uhr, kann man auf dem Gestüt über einen Antik- und Trödelmarkt bummeln und die Parade der Oldtimer bis Baujahr 1986 bewundern, die auf dem großen Reitplatz und im Innenhof des Gestütes parken.

Pfingstmontag werden die amerikanischen Oldies zum US-Special erwartet. Dazu gibt es Livemusik mit „Rock the Bob“. Und für historisches Gestüt-Ambiente sorgt die Barockreiter-Gruppe „Doma Classica“, die mit „edlen Rössern edlen Karossen begegnen“ will.

Antikmarkt und Oldtimertreffen, So+Mo, 28.-29.5, 9.00-18.00, Landgestüt Traventhal, Eintritt 12 Euro, Kinder frei, jede Karte nimmt an einer Verlosung für ein iPhone 14 Pro Max teil.

Klein Rönnau: Die historische Wassermühle öffnet ihre Türen

Die Wassermühle aus dem Jahr 1342 in Klein Rönnau ist am Pfingstmontag geöffnet.

Foto: TOURISMUSZENTRALE HOLSTEINISCHE SCHWEIZ

Der Pfingstmontag ist auch der Deutsche Mühlentag in Schleswig-Holstein: Deswegen macht die Wassermühle aus dem Jahr 1342 in Klein Rönnau die Türen auf und lässt die Besucherinnen und Besucher herein. Zwischen 10 und 17 Uhr kann man die Mechanik der Mühle besichtigen und das Mühlrad in Aktion erleben. Die Mühle wird von einer ehrenamtlichen Mühlengemeinschaft in Stand gehalten. Es wird auch zur Feier des Tages Speisen und Getränke geben.

Mühlentag in Klein Rönnau, Mo, 29.5., 10.00-17.00, Mühlenweg 2, Klein Rönnau, Eintritt frei, Spenden sind gerne gesehen.