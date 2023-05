Immer wieder verschwinden im Kreis Segeberg Kleinbusse - aktuell in Kisdorf ein VW T6. Ermittler glauben an Serientäter.

Kisdorf. Kleinbusse und SUVs sind weiter bei Autodieben beliebt. Der jüngste Fall: In Kisdorf hat ein Unbekannter einen VW T6 gestohlen. Die Dienststelle für komplexe Ermittlungen der Kriminalpolizei hat den Fall übernommen.

Die Dienststelle bearbeitet eine seit etwa zwei Jahren andauernde Serie von Diebstählen hochwertiger Autos im Hamburger Umland. Die Täter sind gut organisiert und technisch außerordentlich versiert. Immer wieder gelingt es ihnen, die Daten kontaktloser Schlüssel auszulesen und die Fahrzeuge zu öffnen und zu starten, ohne Schäden anzurichten.

Kreis Segeberg: Camping-Busse in Gefahr – Autodiebe machen Jagd auf Bulli&Co

Zu dem Diebstahl in Kisdorf sei es am Sonnabend auf dem Parkplatz des Pflegezentrums an der Segeberger Straße gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Das blaue Fahrzeug mit SE-Kennzeichen wurde zwischen 3.30 und 4.30 Uhr entwendet.

„Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Sachschaden auf circa 40.000 Euro belaufen“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching. Die Kripo bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes unter 04101/2020.

Zuletzt war es im April in Henstedt-Ulzburg und in Seth zum Diebstahl von Kleinbussen von VW und Opel im Gesamtwert von über 60.000 Euro gekommen. Die Polizei hat Informationen zusammengestellt, wie sich Autobesitzer vor einem Diebstahl schützen können.



