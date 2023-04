Polizei Pinneberg: Autodiebe knacken hochwertige SUV im Hamburger Umland

Dieser Jeep Wrangler Rubicon in der Farbe Orange ist in der Nacht zu Montag am Hermann-Löns-Weg in Rellingen gestohlen worden.

Halstenbek/Rellingen. Erneut haben Autodiebe am Hamburger Rand zugeschlagen. Die Tatorte lagen in der Nacht zu Montag in Halstenbek und Rellingen. Die Täter hatten es im Kreis Pinneberg auf zwei SUV abgesehen.

Am Hermann-Löns-Weg in Rellingen war ein Jeep Wrangler Rubicon in der Farbe Orange das Objekt der kriminellen Begierde. Das Fahrzeug hatte ein Hamburger Kennzeichen. Die Tatzeit liegt zwischen 19.30 Uhr am Sonntag und 6.45 Uhr am Montagmorgen.

Halstenbek/Rellingen: Autodiebe flüchten mit zwei wertvollen Geländewagen

An der Seestraße in Halstenbek wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen ein schwarzer Mitsubishi Eclipse Cross mit Pinneberger Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellt.

Die Kripo Pinneberg hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen während der Tatnacht geben können. Eine Kontaktaufnahme ist unter der Telefonnummer 04101/20 20 möglich.

Kripo in Pinneberg sucht Zeugen für beide Autodiebstähle

Aus gegebenem Anlass weisen die Beamten darauf hin, dass Zündschlüssel nie im Fahrzeug aufbewahrt werden sollten und dieses bei Nichtnutzung verschlossen werden sollte. Natürlich sollten auch alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel verschlossen und das Lenkradschloss eingerastet sein.

Wer ein Fahrzeug mit einem Keyless Komfortsystem besitzt, sollte den Funkschlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür aufbewahren. Gegebenenfalls sollte das Funksignal etwa durch Aluminium- oder Schlüsselhüllen abgeschirmt werden.

Polizei Pinneberg: So können sie sich vor Autodieben schützen

Im Anschluss sollte ein Selbsttest erfolgen. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn der „abgeschirmte“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür gehalten wird, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Wem beim Aussteigen aus dem Wagen Personen mit Aktenkoffern oder Rucksäcken in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug auffallen, sollte auf der Hut sein: Es könnte sich um professionelle Autodiebe handeln.

Erst in der Nacht zu Freitag waren in Pinneberg und Wedel ein Renault Zoe sowie ein Mitsubishi Outlander entwendet worden. Das Elektroauto von Renault parkte an der Danziger Straße in Pinneberg, der SUV von Mitsubishi am Ansgariusweg in Wedel.