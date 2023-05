Henstedt-Ulzburg: Autodiebe lassen SUV nach einer Spritztour stehen

Henstedt-Ulzburg/Tangstedt. Hat den Autodieben der Alfa Romeo nicht gefallen? Kurz nach dem Diebstahl des blauen SUV in Henstedt-Ulzburg hat die Polizei das Fahrzeug verlassen in Tangstedt entdeckt. Warum die Täter es stehen ließen, ist unklar.

Seit mehr als einem Jahr stellt die Polizei einen deutlichen Anstieg von Diebstählen teurer Autos im Hamburger Umland fest. Zumeist gelingt es den technisch versierten Tätern, die Daten der kontaktlosen Schlüssel auszulesen, sodass sie ohne Schaden anzurichten in den Wagen eindringen und ihn starten können.

Autodiebe lassen SUV nach einer Spritztour stehen

Der Besitzer des Alfa Romeo hatte den Diebstahl am Freitag gegen 7.30 Uhr gemeldet. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der SUV mit Segeberger Kennzeichen in der Zeit zwischen Mittwoch, 10. Mai, 18.30 Uhr und Freitag, 12. Mai, 7.30 Uhr entwendet“, sagte Polizeisprecherin Sandra Fisching. Tatort war der Middelweg.

Beamte der Polizeistation Tangstedt fanden das Auto am Freitag auf einem Parkplatz an der Waldstraße in Tangstedt. Das Sachgebiet für komplexe Ermittlungen der Kriminalinspektion in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Dort werden alle Diebstähle von Autos in den Kreisen Segeberg und Pinneberg bearbeitet.

Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wer kann Angaben zur Herkunft des SUV machen? Wer hat zwischen dem Diebstahl und der Entdeckung des Autos verdächtige Beobachtungen zwischen Tangstedt und Henstedt-Ulzburg gemacht? Hinweise sind an die Polizei unter 04101/2020.



