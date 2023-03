Bad Segeberg. Der Kaiser kommt – und sein Hofstaat kann es kaum erwarten. Schlagerlegende Roland Kaiser wird mit seiner „Alles O.K.!“-Tour in diesem Jahr für ausverkaufte Konzerte sorgen. Die unbestrittenen Highlights der Deutschland-Tour sind dabei sicher auch die stimmungsvollen Open-Air-Auftritte auf zwei Bühnen, die ebenso Legenden sind wie Roland Kaiser: Die Kalkberg-Arena in Bad Segeberg und die Waldbühne in Berlin.

Wie Fereydun Bille-Sommer von Förde Show Concept in Flensburg mitteilt, ist Kaisers erste Show in der ansonsten von den Karl-May-Spielen und Winnetou belegten Arena am Sonnabend, 20. Mai, restlos ausverkauft. Aufgrund der atemberaubenden Resonanz, so Bille-Sommer, gibt es ja einen Zusatztermin am Folgetag, dem 21. Mai. „Aber die Tickets für die Zusatzshow bewegen sich ebenfalls mit rasenden Schritten in Richtung Ausverkauf.“

Bad Segeberg: Roland Kaiser – ein Kalkberg-Open-Air ist schon ausverkauft

Kaum anders sieht es bei den beiden Auftritten auf der Waldbühne in Berlin aus (26. und 27. August): Der Sonnabend nähert sich in der knapp 23.000 Zuschauer fassenden Freiluftbühne dem Ausverkauft-Status, für den Sonntags-Auftritt sind Karten noch zu haben.

Kaiser wird von Mitte Mai bis Anfang September durch Deutschland und Österreich reisen. Der Schlager-Star mit der über Jahrzehnte beständigen Karriere gilt unter seinen Fans als Musik-Ikone, als lebende Legende und Kult.

Bad Segeberg: 48 Jahre auf der Bühne und 90 Millionen Tonträger verkauft

Kaiser und seine Live-Band versprechen den Fans „ein Feuerwerk an Emotionen auf höchstem Niveau“. In der Kalkberg-Arena wird er in einer 2,5-stündigen Show seine typischen verwegenen, zweideutigen Songtexte im zeitgemäßen Sound präsentieren.

Die „Kaisermania“ unter den Fans des Sängers brandet nun schon viele Jahre durch Deutschland. Der nach seiner COPD-Erkrankung durch eine Lungentransplantation geheilte Kaiser erlebt in seiner mittlerweile über 48 Jahre andauernde Bühnen-Karriere ein künstlerisches Hoch. Kaiser hat bis jetzt über 90 Millionen Tonträger verkauft und eine unglaubliche Anzahl an Hits gelandet.

Der im Berliner Wedding geborene und dort auch aufgewachsene Entertainer setzt sich aber auch vehement für Gerechtigkeit, Toleranz, Solidarität und Menschlichkeit ein und hat sich damit viel Sympathie erarbeitet.