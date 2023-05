Bad Segeberg. Was für ein traumhafter Frühsommerabend in der Kalkbergarena: Zu Sarah Connors deutschen Tourneeauftakt in Bad Segeberg zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite. Strahlende Sonne – und ebenso strahlende 9500 Connor-Fans in dem ausverkauften Open-Air-Amphitheater.

Für die Fans war es ein Wiedersehen mit der Sängerin – 2022 gastierte Deutschlands Queen of Pop an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf der Freilichtbühne und begeisterte 18.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Am Freitagabend lieferte Connor ebenfalls wieder alles das ab, was ihre Fans an ihr lieben.

Bad Segeberg: Sarah Connor am Kalkberg – und ein Chor mit 9500 Stimmen

Eröffnet wurde der Abend allerdings um 18.30 Uhr von Ela., die eigentlich Elżbieta Steinmetz heißt und zu den renommiertesten Songwriterinnen in Deutschland gehört. Ela.’s neuesten Song „Zwischen den Welten“ haben Ela. und Sarah Connor gemeinsam geschrieben. Die Berliner Singer-Songwriterin überzeugte die Connor-Fans mit ihrem Mix aus gefühlvollen Lyrics und imposanten Beats.

Als der Star des Abends pünktlich um 19.30 Uhr die Bühne am Kalkberg betrat, war die Stimmung schon gut. Sarah Connor liebt die Kalkbergarena und war sichtlich gerührt von dem Anblick, der sich ihr bot. Mit dem Song „Hör auf deinen Bauch“ begrüßte sie das Publikum und badete gleich darauf in tosendem Applaus.

Sängerin Ela. eröffnete den Abend als Support

Dass sie an diesem Abend ihren erfolgreichen Tourneeauftakt feiern konnte, war alles andere als sicher. Connor verriet, wie froh sie war, überhaupt auf der Bühne stehen zu können. Denn bis zuletzt hatte sie mit einer schmerzhaften Knieverletzung zu kämpfen, die sie sich beim Skifahren zugezogen hatte.

Doch wie wenig sie das Knie zu beeinträchtigen schien, bewies Sarah Connor mit ihrer energiegeladenen Show an diesem Abend. Höhepunkte waren „Ich wünsch Dir“ oder „Das Leben ist schön“. Ihre Fans zeigten dabei einmal mehr, dass sie die Texte des mehrfach Platin ausgezeichneten Albums „Herz Kraft Werke“ ganzheitlich verinnerlicht haben.

Bad Segeberg: Beim Hit „Vincent“ sangen 9500 Menschen mit

Zur großen Überraschung aller hatte sie auch einige ältere Hits ihrer Karriere wie „Let´s Get Back to Bed Boy!“ und „From Zero to Hero“ im Gepäck. Als die Ausnahmekünstlerin gegen Ende der Show ihren Megahit „Vincent“ anstimmte, hielt es kaum einen Besucher auf den Rängen mehr auf seinem Sitzplatz.

Aus dem Publikum war da längst ein 9.500 Personen umfassender Chor geworden, der gemeinsam mit Sarah Connor sang: „Vincent kriegt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt“. Ein Konzertabend, der nach einer Wiederholung im nächsten Jahr in der Kalkbergarena ruft.