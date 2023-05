Städtisches Unternehmen stellt sich für die Zukunft neu auf. Welche Strategie die Führungskräfte in Norderstedt verfolgen

Norderstedt. Die Unternehmensgruppe Stadtwerke Norderstedt, zu dem auch der Glasfaserpionier wilhelm.tel gehört, hat zwei Stellen im Top-Management neu geschaffen und neu besetzt. Suha Murteza (41) ist jetzt „Chief Product Officer (CPO) Telekommunikation“, André Reißweck (51) ist jetzt „CPO Energie“. Das hat mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens zu tun, teilen die Stadtwerke mit.

In dem Posten „CPO Telekommunikation“ sind jetzt die Bereiche Vertrieb Privatkunden, Geschäftskundenvertrieb, Wohnungswirtschaft, Netz- und Systementwicklung sowie Produktentwicklung gebündelt. Ziel sei es, „diese Bereiche strategisch zu entwickeln und den Kunden innovative Produkte und Dienstleistungen anzubieten“, sagt dazu Arne Mietzner, Werkleiter Kommunikation.

Norderstedt: Stadtwerke Norderstedt haben jetzt zwei neue Top-Manager

Suha Murteza, der neue CPO Telekkommunikation der Stadtwerke Norderstedt.

Foto: Arne Vollstedt / stadtwerke norderstedt

Der Posten „CPO Energie“ vereint die Bereiche Energiebeschaffung, Produktentwicklung und Vertrieb. Die Bündelung erfolge, um die Stadtwerke auf den Paradigmenwechsel der Energiewende vorzubereiten, teilt Nico Schellmann mit, Werkleiter Energie. Im Jahr 2045 werde Strom zu 90 Prozent aus erneuerbaren Quellen erzeugt, 36 Millionen elektrische Fahrzeuge seien dann auf den Straßen unterwegs.

Reißweck und Murteza waren zuvor schon für die Stadtwerke tätig. Man setze auf „kontinuierlich aufgebaute Kompetenz, Erfahrung und Führung aus den eigenen Reihen“, teilen die Stadtwerke mit.

Was Reißweck und Murteza vorher bei den Stadtwerken gemacht haben

André Reißweck ist jetzt CPO Energie der Stadtwerke Norderstedt.

Foto: stadtwerke norderstedt

André Reißweck, geboren in Nordhausen, war zuvor für den Bereich Beschaffung und Geschäftskundenbereich Energie zuständig. Der gebürtige Hamburger Suha Murteza zeichnete bisher für den Bereich Vertrieb Telekommunikation Wohnungswirtschaft verantwortlich. Beide leiteten außerdem gemeinsam die Geschäftsführung der IKT Regio - Netzwerk GmbH & Co. KG., einer Tochter der Stadtwerke.

Stadtwerke Norderstedt: „Smarte Anwendungen“ für die Haushalte der Stadt

Suha Murteza sagt über seine neue Stelle: „Digitalisierung ist per se technologiegetrieben. Den Menschen nützlich wird sie in Form smarter Anwendungen. Diese basierend auf unserer wachsenden Glasfaserinfrastruktur für alle Bereiche des täglichen Lebens – privat wie beruflich – mit einem schlagkräftigen Team zu entwickeln ist es, was mich antreibt.“

André Reißweck beschreibt seine Motivation so: „Wert und Stellenwert klimafreundlicher und bezahlbarer Energie ist den Menschen im letzten Jahr sehr bewusst geworden. Der dringend benötigte und bereits eingeleitete Wandel der Energieversorgung muss nun auch in Form unserer Produkte und Dienstleistungen in den Haushalten angekommen. Ich freue mich darauf, diese Herausforderung genau jetzt anzunehmen.“