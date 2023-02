Stadtwerke Norderstedt: Kunden „fix und fertig“ wegen Gas-Abrechnung

Wegen der gestiegenen Gaspreise haben viele Verbraucher in den letzten Monaten die Heizung runtergedreht. Trotzdem klagen viele über hohe

Norderstedt. Empörung, Verzweiflung, Wut: Nachdem die Stadtwerke Norderstedt ihre Jahresabrechnung verschickt haben, überschlagen sich in den sozialen Medien die Reaktionen der Kunden. Viele beklagen die enorm gestiegenen Abschläge, die sich bei einigen Verbrauchern mehr als verdoppeln.

„Da bekommt man Post von den Stadtwerken, freut sich über 23 Euro Gutschrift und dann das: Da erhöhen sie mal eben den Abschlag auf fast das Doppelte. Statt 57 Euro 104 Euro. Wie soll man das noch alles bezahlen“, schreibt eine Verbraucherin bei Facebook. Mehr als 220 Kommentare sind in der Gruppe „Wir, mein Norderstedt“ eingegangen.

Stadtwerke Norderstedt: Kunden „fix und fertig“

„Ich hatte fast 100 Euro Nachzahlung und der Abschlag hat sich von 100 Euro auf 200 Euro erhöht. Wo soll das bloß alles noch hinführen“, so eine verzweifelte Kundin. Eine andere schreibt: „Wir haben bislang 990 Euro Abschlag alle zwei Monate bezahlt. (Zwei kleine Wohnungen à 35 Quadratmeter, 1 Wohnung 90 Quadratmeter). Unsere Raumtemperatur beträgt durchschnittlich 18,5 Grad. Im September haben wir den Abschlag auf 1250 Euro erhöht. Unsere Nachzahlung beträgt etwas über 1200 Euro, der neue Abschlag 2200 Euro alle zwei Monate. Kann das noch jemand toppen?“

Die Reaktionen schwanken zwischen Empörung und Verzweiflung. Einige finden es „frech“, andere schreiben, „fix und fertig mit den Nerven“ zu seien. „Ich liege nur mit Decke und Wärmflasche auf dem Sofa“, so ein Facebook-Kommentar.

Stadtwerke raten Kunden zur Ruhe: Gaspreisbremse noch nicht berücksichtigt

Die Stadtwerke raten den Verbrauchern abzuwarten: Denn auch wenn die Jahresabrechnungen die neuen Abschläge enthalten, die in 2023 zu zahlen sind – diese können sich noch ändern. „Da sind noch keine Energiepreisbremsen berücksichtigt“, sagt Stadtwerke-Sprecher Oliver Weiß. Erst ab März würden diese automatisch die Abschläge reduzieren.

Die Stadtwerke Norderstedt haben gerade ihre Jahresabrechnung verschickt.

Foto: Christopher Herbst

„Da erst dann wirklich klar ist, welcher Betrag monatlich zu zahlen ist, akzeptieren wir vorher keine Änderungen“, sagt Weiß. Im Februar zu viel geleistete Zahlungen erstatten die Stadtwerke im März automatisch. Alle Kundinnen und Kunden erhalten dazu ein Schreiben. Zudem hat der Stadtwerkeausschuss beschlossen, die Tarife nach unten zu korrigiert: Nachdem die Kunden monatelang explodierende Energiepreise verkraften mussten, sollen die Preise für Gas und Strom werden zum 1. April sinken, der Gaspreis geht sogar kräftig runter.

Stadtwerke Norderstedt: Verbraucherzentrale warnt vor Dispokredit

Für viele Kunden ist die finanzielle Belastung derzeit so groß, dass sie in den letzten Monaten ihr Konto überzogen und einen Dispokredit genutzt haben. Nach einer forsa-Umfrage im Auftrag der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat etwa jeder siebte Verbraucher von Anfang September bis Anfang Dezember 2022 einen Dispokredit genutzt. Knapp die Hälfte gab als Grund dafür die gestiegenen Lebenshaltungskosten an.

„Das ist allerdings ein viel zu teurer Kredit, um mittel- oder langfristig finanzielle Engpässe auszugleichen. Hier muss die Politik handeln und die Verbraucher:innen davor schützen, dass der Dispokredit zur Kostenfalle wird“, sagt VZBV-Vorständin Ramona Pop. Die Verbraucherzentrale warnt vor einer Schuldenspirale.