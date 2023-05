Polizei Schleswig-Holstein - Rätselhaft: Warum stürzte der 15-Jährige gegen den Bus?

Bad Segeberg. Eine gute Nachricht von der Segeberger Polizei: Der 15-Jährige, der am Montag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, ist inzwischen außer Lebensgefahr. Jetzt suchen die Unfallermittler nach Zeugen, die das Unglück beobachtet haben.

Zu dem Unfall in Bad Segeberg kam es am Montag um 7.32 Uhr auf der Burgfeldstraße, als der Junge mit einem Linienbus kollidierte. Der Jugendliche war mit seinem Fahrrad in Richtung Kaiser-Lothar-Allee unterwegs und benutzte dabei nach Angaben von Zeugen unzulässig den aus seiner Sicht linken Radweg in der entgegengesetzten Richtung.

Rätselhaft: Warum stürzte der 15-Jährige gegen den Bus?

Warum er dabei auf die Fahrbahn geriet und dort mit dem Bus zusammenstieß, ist unklar. Der Fahrer konnte trotz einer Bremsung die Kollision nicht verhindern. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers flog den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel unterstützt ein Sachverständiger die Polizei bei der Klärung der Unfallursache. Der Schaden an dem Bus beträgt mehrere 1000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 04551/884 3110 bei der Polizei zu melden.