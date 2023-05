Großenaspe: Nachwuchs im Wildpark Eekholt: Drei Storchenküken geschlüpft

Großenaspe. Der Wildpark Eekholt freut sich über die ersten drei Storchenküken. „Der letzte Apriltag des Jahres schenkte allen Eekholter die große Freude von zwei frisch geschlüpften Storchenküken. Am 3. Mai schlüpfte jetzt das dritte Küken“, heißt es in einer Mitteilung des Parks.

In jedem Frühling seien „die ersten Jungstörche immer eine kleine Sensation“, schreibt das Team des Wildparks. Nach 32 Tagen Brutzeit erblickten die kleinen Störche das Licht der Welt. Nun müssen sie gut versorgt werden. Mit kleinen Fischen und Fleischbrei bieten die Tierpfleger drei Mal am Tag schnabelgerechtes Futter an, das von den Alttieren aufgenommen und an die Jungen verfüttert wird.

Die Futtergabe wird in der nächsten Zeit auf vier bis fünf Mal täglich gesteigert, da der Nahrungsbedarf der Jungstörche stetig größer wird. Aus einem zarten Küken von anfangs etwa 60 Gramm wird unter dieser umsorgenden Obhut in nur 6 bis 8 Wochen ein stattlicher Vogel mit einem Gewicht von 3 bis 4 Kilo.

„Besonders niedlich anzusehen ist, wenn die kleinen Storchenkinder in den ersten Tagen ihr Köpfchen zurücklegen und klappern!“, teilt der Park mit. Da ihre Schnäbel sehr weich seien, klinge es noch nicht so wie bei den Eltern. Sie kommunizieren auf diese Weise mit den Altvögeln und brächten ihre Vitalität und ihren Appetit zum Ausdruck.

Schon Mitte August müssen die Jungstörche in den Süden fliegen

„Mit viel Liebe und Engagement versorgt unsere Tierpflege in den nächsten Wochen die Jungstörche und unterstützt sie bei ihrem kräftigen Wachstum“, heißt es in dem Schreiben. Bereits Mitte August treten die Eekholter Jungstörche gemeinsam mit vielen anderen Störchen ihren langen, oft auch gefahrvollen Flug in den Süden an.

Aktuell ist der frisch geschlüpfte Storchennachwuchs für die Besucher noch nicht zu sehen. Das Team des Parks erwarte aber in anderen Nestern weitere kleine Störche, so dass die Jungen in Kürze auch am Eekholter Storchenteich zu beobachten sein werden. Die öffentliche Fütterung der Störche findet täglich um 14.45 Uhr statt.

Am Sonntag, 11. Juni, 11 Uhr, können die Störche bei der Sonderveranstaltung „Glücksbringer Weißstorch“ erlebt werden. Dann dreht sich alles um ihre Lebensweise und um die Storchenküken.