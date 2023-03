Fitness Norderstedt: Gemeinsam Joggen nach Feierabend – und andere Tipps

Sie möchten etwas für Ihre Gesundheit und Fitness tun? Gut so! Wir haben Angebote und Kurse für Sie herausgesucht.

Norderstedt. Etwas für den Körper tun, sich mehr bewegen, regelmäßig Sport treiben – solche guten Vorsätze haben im Frühjahr viele. Einfach machen lautet die einzig richtige Devise. Am besten klappt das, wenn man einen regelmäßigen Termin mit einer Gruppe hat. Wir haben einige Angebote rund um Fitness, Wellness und Gesundheit in Norderstedt und Umgebung für Sie herausgesucht. Vielleicht ist ja das Richtige für Sie dabei– viel Spaß!

Norderstedt: Hüften schwingen beim Hula-Hoop-Dance für Anfänger

Nur Mut. Das macht Spaß!

Foto: LightFieldStudios / Getty Images/iStockphoto

Wer kennt ihn nicht, den guten, alten Hula-Hoop-Reifen? Was manche nicht wissen: Das Training damit ist auch ein sehr gutes Ganzkörpertraining welches Beweglichkeit, Koordination, Ausdauer und Rhythmusgefühl verbessert und die Fettverbrennung ankurbelt. Ein einmaliger, zweistündiger Workshop führt die Teilnehmer an Technik und kleinere Tricks heran. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Bequeme Kleidung, Turnschuhe und ein Getränk sollten mitgebracht werden.

Hula-Hoop-Dance, Sa 4.3., 11-13.15 Uhr, Schule am Rodelberg, Dunantstraße 4, Norderstedt. Kursgebühr 14,50 Euro plus Leihgebühr für Hula-Hoop-Reifen 2 Euro, Kursbuchung auf vhs-norderstedt.de (Kursnummer G 44550)

Norderstedt: In der Gruppe nach Feierabend durch den Stadtpark joggen

Laufen nach Feierabend im Stadtpark (Symbolbild).

Foto: alvarez / Getty Images

Ob Anfänger oder ambitionierter Läufer – jeder kann teilnehmen beim Lauftreff im Stadtpark Norderstedt. Eine wunderbare Beschäftigung für den Feierabend. Gelaufen wird immer am Dienstagabend, eine Stunde lang. Wer Lust hat, mal vorbeizuschauen, meldet sich einfach bei Petra Timmermann unter 0171/817 10 22 oder per Mail an petra.timmermann@wtnet.de.

Lauftreff, Di 7.3., 18.30, Treffpunkt bei SPOTZ Seeterrassen, Am Kulturwerk 1, Norderstedt (von dort aus in den Stadtpark hinein gehen, 100 Meter geradeaus zur Wasserskianlage). Die Teilnahme ist kostenlos.

Norderstedt: Fitness an der frischen Luft für Mütter – mit und ohne Kinder

Der Kursus ist auf junge Mütter zugeschnitten (Symbolbild).

Foto: luza studios / Getty Images/iStockphoto

Wer nach Schwangerschaft und Entbindung wieder sportlich aktiv werden möchte, ist im Kursus „Mit Kind und Kinderwagen“ des Fitness-Anbieters „Laufmamalauf“ richtig. Das 60-minütige Outdoor-Ganzkörpertraining ist als Zirkeltraining im Park konzipiert und ganz auf die Bedürfnisse von frisch gebackenen Müttern zugeschnitten. Sie können mit ihren Kindern kommen, oder ohne. Die Kurse finden jeden Donnerstag statt und setzen lediglich in den Schulferien aus.

Fitness mit Kind und Kinderwagen, Do 9.3., 9.30-10.30, Stadtpark Norderstedt, Am Kulturwerk 1 (Treffpunkt: Haupteingang des Parks). Anmeldung über ines-norderstedt@laufmamalauf.de. Eine Probestunde ist kostenlos, danach muss eine Zehnerkarte gekauft werden. Mehr Infos: laufmamalauf.de

Henstedt-Ulzburg: Schultern und Nacken entspannen mit Feldenkrais

Die Feldenkrais-Methode (Symbolbild).

Foto: AlenaPaulus / Getty Images

Wer kennt es nicht! Nach einem langen Arbeitstag sind die Schultern und der Nacken sehr verspannt. In einem eintägigen Kursus der VHS Henstedt-Ulzburg können die Teilnehmer lernen, wie sie wieder weicher und lockerer werden. Und zwar mit der Feldenkrais-Methode. Hier werden neue und ungewohnte Bewegungen spielerisch und aufmerksam erforscht.

Feldenkrais-Workshop, Sa 18.3., 10 bis 16 Uhr, Seminarhaus der VHS, Hamburger Straße 24a, Henstedt-Ulzburg. Kursgebühr: 50 Euro, Anmeldung (Kurs-Nr. AT32.15) unter Telefon 04193/755 30 00 oder unter www.vhs-henstedt-ulzburg.de.

Henstedt-Ulzburg: 28 Kilometer lange Radtour für Familien

Henstedt-Ulzburg entdecken mit dem Fahrrad (Symbolbild).

Foto: PamelaJoeMcFarlane / Getty Images

Der ADFC Henstedt-Ulzburg lädt für Sonntag, 19. März, zu einer Radtour ein. Der Titel: „Henstedt-Ulzburg entdecken 1“. Sie eignet sich für Neubürger und alle, die neue Wege und Routen in der Gemeinde entdecken wollen. Die Tour ist für Familien geeignet, sie ist 28 Kilometer lang, es werden 20 Höhenmeter überwunden und laut Plan soll durchschnittlich 16 km/h gefahren werden. Die Tour beginnt um 14 Uhr und endet gegen 18.30 Uhr.

Radtour mit dem ADFC, So 19.3., 14 Uhr, Treffpunkt am Rathaus, Rathausplatz 1, Henstedt-Ulzburg. Die Tour ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kaltenkirchen: Dem ganzen Körper etwas Gutes tun mit Pilates

Anstrengend, aber sehr effektiv: Pilates (Symbolbild).

Foto: fizkes / Getty Images/iStockphoto

Wer viel am Schreibtisch arbeitet, weiß, wie das unsere Haltung, Schulter- und Rückenmuskulatur beeinträchtigt. Pilates ist eine sehr gute Methode, dem entgegen zu wirken. Durch Mobilisations-, Dehn- und Kräftigungsübungen, Koordination und Atmung werden Muskeln gestärkt, die Haltung verbessert, Flexibilität und Gleichgewicht erhöht und Körper und Geist vereint. Die Stunde schließt mit einer Entspannungseinheit. Der jetzt beginnende Kursus hat insgesamt zehn Termine.

Pilates, ab Do 9.3., 9.30 bis 10.30, Gesundheitsraum Holstenstraße, Holstenstraße 27, Kaltenkirchen. Kursgebühr: 59 Euro, Anmeldung über vhskaltenkirchen.de. (Kursnummer 23-1-3016)