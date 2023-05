Kreis Segeberg: Für mehr Lebensfreude – Fünf gute Nachrichten der Woche

Täglich werden wir mit schlechten Nachrichten konfrontiert. Aber es passiert auch so viel Schönes in der Region! Ein Mutmacher.

Kreis Segeberg. Tagtäglich werden wir mit schlechten Nachrichten konfrontiert. Schon seit weit über einem Jahr begleiten uns die schrecklichen Bilder des Ukraine-Krieges, lange war die Corona-Pandemie dominierendes Thema in den Medien. Hinzu kommen Unfälle, Konflikte, der Klimawandel. Viele Menschen sehnen sich deshalb nach etwas Positivem. Nach aufmunternden Geschichten.

Deswegen stellt das Abendblatt ab sofort jede Woche fünf gute Nachrichten aus Norderstedt und der Region zusammen. Denn: Es gibt immer einen Grund zum Lächeln. Es passiert viel Schlechtes auf der Welt – aber gleichzeitig auch so viel Schönes! Hier unsere aktuelle Auswahl.

85-Jähriger läuft Weltrekord über zehn Kilometer

Fokke Kramer hat beim Kaltenkirchener Stadtlauf einen Weltrekord aufgestellt – im Alter von 85 Jahren.

Foto: Thomas Maibom

Unglaublich! Fokke Kramer vom Bosauer SV hat beim Kaltenkirchener Stadtlauf einen Weltrekord über zehn Kilometer aufgestellt. Der 85-Jährige kam nach 48:57 Minuten ins Ziel und unterbot die bisherige Bestmarke in der Altersklasse M 85 um fast eineinhalb Minuten. „Ich bin an die Grenze meiner Leistungsfähigkeit gegangen“, sagte Fokke Kramer nach dem Lauf völlig erschöpft – aber glücklich.

Endlich wieder freie Fahrt auf der Segeberger Chaussee

Freie Fahrt: Nach monatelanger Sanierung ist die Sperrung der Segeberger Chaussee auf Höhe des ZOB Glashütte beendet.

Foto: Christopher Mey

Endlich! Seit August 2022 fanden umfangreiche Sanierungsarbeiten auf der Segeberger Chaussee statt. Immer wieder kam es zu Sperrungen der wichtigsten Verkehrsschlagader in Norderstedt. Doch mit dem Monatswechsel sind die Arbeiten nun abgeschlossen worden, die nagelneue Fahrbahn wurde freigegeben. Neben dem Asphalt gibt es jetzt neue Geh- und Radwege, dazu wurden Kanalisationen erneuert und auch Leitungen verlegt.

Gebrauchtwarenhaus Hempels nimmt wieder Waren an

Betriebsleiter André Klinger, Arbeitsanleiterin Sophie Knoop und Marktleiter Carsten Loock verhelfen Hempels in Norderstedt zum Erfolg

Foto: Annabell Behrmann

Auf diese Nachricht haben viele Norderstedter gewartet: Das Gebrauchtwarenhaus Hempels musste Mitte April die Warenannahme vorübergehend aussetzen – die Lagerkapazitäten waren restlos erschöpft. Viele Menschen aus der Stadt konnten ihre gebrauchten Sachen nicht abgeben. Damit ist jetzt Schluss: Inzwischen ist der Überhang an Waren im Lager weitgehend abgearbeitet. Die Warenannahme bei „Hempels“ ist ab sofort für Warenanlieferungen wieder geöffnet.

Neue Rettungswache in Norderstedt endlich eingeweiht

Investor Philipp Persiehl übergibt symbolisch den Schlüssel an Wachenleiter Dennis David (rechts).

Foto: RKiSH

Wegen der Corona-Pandemie musste die offizielle Einweihung von Norderstedts neuer Rettungswache am Schützenwall um zwei Jahre verschoben werden. Nun konnte die Feier am neuen Standort endlich nachgeholt werden. 365 Tage im Jahr halten sich die Männer und Frauen der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) bereit, um Menschen in der Stadt, in Tangstedt und bei Bedarf auch im Umland schnell medizinisch versorgen oder ins Krankenhaus fahren zu können. Die RKiSH ist damit für die Notfallversorgung von rund 88.000 Menschen verantwortlich. Vom neuen Standort haben alle etwas – denn die Retter können jetzt schneller zu den Einsatzorten gelangen.

Zehn Vereine bekommen Geld von der Sparkasse geschenkt

Ansgar Menke, Vorstandsvertreter der Sparkasse Südholstein, und Glückspilz „Lotti“ – das Maskottchen des Los-Sparens der Sparkassen – rufen zur Bewerbung für die Aktion „20 für 20“ auf.

Foto: Sparkasse Südholstein

Auch in diesem Jahr unterstützt die Sparkasse Südholstein mit ihrer Aktion „20 für 20“ wieder 20 Projekte aus der Region mit insgesamt 20.000 Euro. Auch zehn Vereine aus dem Kreis Segeberg dürfen sich über eine Spende von jeweils 1000 Euro freuen.

Dazu gehören der Ev.-Luth. Kindergarten Glindenberg (Bad Segeberg), der Förderverein HSG Kalkberg 06 (Bad Segeberg), die Jugendfeuerwehr Goldenbek, Mensch geh raus (Bornhöved), die Reitsportgemeinschaft Schmalensee, der Förderverein Alstergymnasium Henstedt-Ulzburg, der FSC Kaltenkirchen, RV „Vorwärts“ Rickling, der SSV Tönningstedt sowie die Kaltenkirchener Turnerschaft.

Knapp zwei Wochen Zeit hatten die insgesamt 75 beteiligten Vereine, bei der Online-Abstimmung so viele Stimmen wie möglich für sich zu sammeln.