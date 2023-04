Rickling. Eine dreiköpfige Familie erlebte am Sonnabend einen Horror-Unfall auf der Bundesstraße 205 bei Rickling im Kreis Segeberg. Die Familie geriet gegen 11.45 Uhr mit ihrem Skoda aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr – dort rollte gerade ein schwerer Viehtransporter heran, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte.

Der Skoda aus Nienburg in Niedersachsen prallte schließlich seitlich in den Lastwagen aus Bornhöved, der keine Ladung an Bord hatte. Der mit Vater, Mutter und Kind besetzte Skoda wurde auf der Fahrerseite aufgerissen und an der Front völlig zerstört. Der Lastwagen geriet nach Notbremsung und Aufprall in den Straßengraben und blieb dort liegen.

Polizei Schleswig-Holstein: Horror-Unfall – Dreiköpfige Familie kracht in Viehtransporter

Letztlich endete der Zusammenstoß glimpflich: Zwei der drei Insassen des Skoda mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Neumünster gebracht werden. Der Lastwagenfahrer kam mit einem Schock davon.

Die B 205 war ab dem Unfallzeitpunkt in beide Richtungen gesperrt, eine Umleitung führte über die Segeberger Straße. Durch das hohe Verkehrsaufkommen kam es nicht nur auf der Bundesstraße, sondern auch auf der Umleitung zu einem langen Stau. Die Bergung des Lastwagens nahm lange Zeit in Anspruch, erst gegen 14 Uhr konnte eine Fahrtrichtung auf der B 205 wieder frei gegeben werden. Polizeibeamte regelten den Verkehr.