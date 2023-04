Wakendorf II. Ein Taschendieb dachte am Sonnabend, er habe leichtes Spiel bei einer 35-jährigen Frau in Wakendorf II. Doch der Dieb hatte die Lage krass unterschätzt: Die Frau wehrte sich nach Kräften und schlug den Angreifer in die Flucht. Allerdings verletzte sich die Frau dabei leicht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Überfall trug sich gegen 23.15 Uhr an der Henstedter Straße in Wakendorf II zu. Dort hatte es an diesem Abend mit dem sogenannten „Trecker-Treck“ eine Großveranstaltung rund um Traktoren gegeben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam die 35-Jährige gerade vom Veranstaltungsgelände an der Götzberger Straße und ging den Gehweg der Henstedter Straße entlang, als es zum Überfall kam.

Polizei Norderstedt: Frau wehrt sich vehement gegen Taschendieb – und gewinnt

Auf dem Gehweg traf sie auf drei Personen. Ein etwa 18-Jähriger schlank gebauter Mann soll dann versucht haben, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau aber hielt die Tasche fest, stürzte daraufhin und setzt sich weiter vehement zur Wehr. Es sei laut Polizei zu einer „kurzen körperlichen Auseinandersetzung“ zwischen Täter und Opfer gekommen.

Die beiden Begleiter des Taschendiebes blieben die ganze Zeit über passiv – weder unterstützten sie ihren Freund, noch halfen sie der Frau. Schließlich flohen alle drei Personen ohne Tasche davon. Die 35-Jährige blieb leicht verletzt zurück. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die unter 040/52 80 60 Hinweise auf den Täter und seine beiden Freunde geben können.