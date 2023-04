Polizei Norderstedt Bombenalarm: Polizei sperrt Straßen, evakuiert Supermarkt

Passant hatte einen „Detonationskörper“ an der Segeberger Chaussee gefunden. Kampfmittelräumdienst wurde alarmiert.

Ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes hält die vermeintliche Bombe in den Händen. Ein Passant hatte den verdächtigen Gegenstand auf der Kreuzung Segeberg Chaussee und Poppenbütteler Straße gefunden.

Norderstedt. Die Polizei hat am Mittag in Norderstedt die Kreuzung der Segeberger Chaussee mit der Poppenbütteler Straße weiträumig abgesperrt. Grund war der Fund eines möglichen „Detonationskörpers“ auf der Straße. Passaten berichten auf Facebook, dass der an der Kreuzung liegende Lidl-Supermarkt aus diesem Grund evakuiert wurde.

Sandra Firsching, Sprecherin der Polizeidirektion Segeberg, teilte mit, ein Fußgänger habe den „Detonationskörper“ in dem Bereich gefunden und sich bei der Polizei gemeldet. „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob es sich um eine Granate, eine Bombe oder etwas ganz anderes handelt“, sagt Firsching.

Mittlerweile hat die Polizei die Sperrung der Segeberger Chaussee wieder aufgehoben. Wie das Abendblatt erfuhr, handelte es sich bei dem Fund um eine Granathülse. Explosionsgefahr bestand demnach nicht.

Auf der Poppenbütteler Straße warten Passanten vor den Absperrungen.

Entgegen den Hinweisen aus den sozialen Medien sei der Polizei nicht bekannt, dass eine Bedrohung oder Gefährdung für den angrenzenden Discounter bestand. Doch offenbar mussten Kunden des Marktes ihre Einkäufe im Supermarkt stehen lassen und diesen sofort verlassen. Sie alle standen danach hinter den Absperrungen und warteten.

Polizei Norderstedt: Verkehr brach zusammen

Ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes steht in Schutzkkleidung an der Kreuzung Segeberg Chaussee und Poppenbütteler Straße in Norderstedt (Bildmitte).

Die Polizei hatte die Segeberger Chaussee, die Poppenbütteler Straße und die Straße Am Böhmerwald kurz nach dem Fund am Mittag weiträumig abgesperrt. Der Kampfmittelräumdienst wurde alarmiert, um den „Detonationskörper“ zu untersuchen und gegebenenfalls zu entschärfen.

Passanten berichten, es habe sich um einen Gegenstand von der Größe und Form einer Haarspraydose gehandelt. Ein Beamter des Kampfmittelräumdienstes in Schutzkleidung untersuchte den Fund.

Unterdessen sorgt die Sperrung der Kreuzung für lange Staus auf allen Straßen. Die Segeberger Chaussee ist die wichtigste Ost-West-Achse der Stadt. In beide Richtungen steht der Verkehr und ergießt sich teilweise in Nebenstraßen.

