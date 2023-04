Kaltenkirchen: Spende für Bürgerhaus - 500.000 Euro für Heizung und Dach

Kaltenkirchen. Jetzt steht fest, wie die 500.000-Euro-Spende der Familie Schmidt aus Kaltenkirchen eingesetzt wird: Mit dem Geld wird das komplette Dach des abgebrannten Bürgerhauses erneuert, die Heizung modernisiert und eine Wärmepumpe installiert. Im Mai will die Stadtvertretung der Familie offiziell danken.

In der vergangenen Woche hatte Klaus Schmidt im Namen seiner Familie Bürgermeister Hanno Krause einen Scheck über 500.000 Euro als Spende für das Bürgerhaus überreicht - ein in der Stadtgeschichte bislang einmaliger Vorgang. „Eine große dankenswerte Geste der Familie Schmidt als Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, die uns in der vollständigen Wiederherstellung und auch Verbesserung unseres Bürgerhauses sehr hilft“, sagt Bürgermeister Hanno Krause.

Spende! 500.000 Euro für Heizung und das Dach

Schmidt war am Mittwoch in der Arbeitsgruppe Bürgerhaus zu Gast, der Vertreter der Stadtvertretung, der Verwaltung und ein Architekt angehören. Dort fiel die Entscheidung, wofür das Geld ausgegeben werden soll: Nachdem zunächst geplant war, nur den beschädigten Teil des Daches zu erneuern, kann jetzt die komplette Fläche mit dem Teil zum Biergarten erneuert und gedämmt werden. Hinzu kommen die Investitionen für eine sparsame und umweltgerechte Heizung.

Das Bürgerhaus in Kaltenkirchen stand im September in Flammen. Stundenlang kämpfte die Feuerwehr gegen Glutnester im Reetdach.

Foto: Daniel Friedrich

„Diese beiden Maßnahmen werden nun zügig zusätzlich von der Stadt beauftragt“, sagte Bürgermeister Krause. „Wir beeilen uns, im Herbst 2023 fertig zu sein.“ Im Gespräch sei außerdem die Anschaffung neuer Stühle.

Die Gesamtkosten der Wiederherstellung und Erneuerung des Bürgerhauses belaufen sich damit auf etwa 1,4 Millionen Euro. 600.000 Euro kommen von der Versicherung, 500.000 von der Familie Schmidt und 300.000 von der Stadt Kaltenkirchen. Die Stadtvertretung muss der Annahme der Spende noch zustimmen. Diese Formalie und der offizielle Dank an die Schmidts ist für die Sitzung am 9. Mai geplant.

Ein Brandstifter hatte im September 2022 schwere Schäden an dem Gebäude angerichtet. 300 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass das gesamte Bürgerhaus zerstört wurde. Die Ermittlungen der Polizei haben bislang nicht zur Identifizierung des Täters geführt.

Kaltenkirchen: „Wir haben hier unser Geld gemacht“

Die Familie Schmidt ist seit 1966 in Kaltenkirchen ansässig und arbeitet erfolgreich mit einer Schlachterei und einem Partyservice. „Wir haben hier unser Geld gemacht und fühlten uns immer wohl in Kaltenkirchen. Darum wollten wir der Stadt jetzt etwas zurückgeben“, sagte Schmidt bei der Spendenübergabe.