Feuer im Bürgerhaus Kaltenkirchen: „Wir gehen von Brandstiftung aus“

Kaltenkirchen. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen nach dem Großfeuer in Kaltenkirchen fortgesetzt. „Derzeit gehen wir von einer Brandstiftung aus“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. Spezialisten der Polizei werden in dieser Woche das schwer beschädigte Bürgerhaus an der Friedenstraße untersuchen.

Die Polizei habe nach dem ersten Fahndungsaufruf mehrere Hinweise erhalten, die überprüft werden. „Eine konkrete Spur gibt es bislang nicht“, sagte Brockmann. Die Ermittler bitten erneut um Hinweise. Wer in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort gesehen hat, sollte sich unter 04551/88 40 melden.

Kaltenkirchen: 300 Männer und Frauen bekämpften das Feuer im Bürgerhaus

Der Brand des reetgedeckten Bürgerhauses hatte in der Nacht zu Freitag zu einem Großeinsatz geführt. Feuerwehren aus dem gesamten Kreis Segeberg sowie das Technische Hilfswerk kämpften gegen die Flammen. Gemeindewehrführer Claas-Hendrik Heß geht davon aus, dass es den 300 Einsatzkräften gelungen ist, das Haus zu retten. Das Reetdach im vorderen Gebäudeteil wurde jedoch völlig zerstört.

Mitarbeiter einer benachbarten Bäckerei hatten das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Sie versuchten außerdem, die Flammen mit mehreren Eimern Wasser zu löschen.

Die Stadtverwaltung will am Dienstag mitteilen, welche Schritte für eine Sanierung geplant sind oder ob das Gebäude doch abgerissen wird.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Gebäude war nach einem Großfeuer im Jahr 1999 komplett wieder aufgebaut worden. Auch damals legte ein Brandstifter Feuer. Der erste Versuch scheiterte, beim zweiten wurde das Gebäude zerstört. Auffällig ist, dass das Feuer am Freitag kurz nach dem Jahrestag des Brandes im Jahr 1999 gelegt wurde.