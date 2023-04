Wetter Norderstedt Wie lange macht der April noch, was er will? Die Aussichten

Norderstedt. Der April endet so langsam – doch das für den Monat so typische, wechselhafte Wetter wird uns in Norderstedt und Umgebung noch eine Weile begleiten. Anne-Kathrin Brätsch, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD), hat die Details dazu.

Wie sie sagt, wird es am Mittwoch „wechselnd bewölkt“ und mit 10, 11 Grad eher kühl. Es müsse mit „einzelnen Schauern“ gerechnet werden.

Besser dann die Aussichten für Donnerstag. Hier gibt es immerhin einen „Mix aus Sonne und Wolken“, ebenfalls bei Temperaturen um die 10, 11 Grad. Und auch am Donnerstag sei mit „leichtem Regen“ zu rechnen.

Am Freitag zieht dann ab Mittag ein Regengebiet auf. Bis zum Abend sei mit Niederschlägen zu rechnen, die Temperaturen können in den einstelligen Bereich fallen.

Immerhin: Am Wochenende wird es wohl noch immer nicht sonnig, dafür aber „wärmer und trockener“, mit Temperaturen um die 14 Grad, sagt Anne-Kathrin Brätsch.

