Naturerlebnis: Die 22 schönsten Ausflüge in die Natur des Kreises Segeberg

Kreis Segeberg. Der Frühling kommt – und mit ihm der Drang, die Natur im Kreis Segeberg wieder in all ihrer Schönheit bei Ausflügen zu genießen. Passend dazu wird beim Aktionsmonat Naturerlebnis, der größten Naturveranstaltungsreihe Schleswig-Holsteins, ein dichtes Programm an Abenteuern, Erlebnissen und Exkursionen geboten. Zwischen dem 1. und dem 31. Mai locken landesweit über 700 Draußen-Veranstaltungen zu den Naturschätzen der Regionen.

Naturliebhaber können mit der ganzen Familie und unter Anleitung von Expertinnen und Experten auf Streifzügen draußen lernen und die Natur mit Kopf, Herz und Hand erleben. Und mit etwas Glück, kann man auch die heimische Tierwelt live erleben. Wir haben die 22 schönsten Ausflüge in die Natur des Kreises Segeberg zusammengestellt: Alle Termine, wo die Treffpunkte sind und wo man sich anmelden kann. Viel Vergnügen in der Natur!

Norderstedt: Waldbaden im Stadtpark Norderstedt

Auftanken beim Waldbaden.

Foto: Arne Dedert / picture alliance/dpa

Ist „Shinrin Yoku“ das Waldbaden nur ein neuer Trend? Referentin Barbara Vogel von der Volkshochschule Norderstedt führt in die Inhalte ein – mit einem praktischem Einstieg. „Wir nehmen die Natur mit allen Sinnen wahr, atmen bewusst und Körper, Geist und Seele kommen in ihrer Mitte an.“

Waldbaden, Mi, 3.5., 14.30-16.00, Stadtpark Norderstedt, Treffpunkt Kiosk Feldpark, 8,50 Euro, Anmeldung unter 040/53 59 59 33 oder info@vhs-norderstedt.de

Norderstedt: Frühlingskräuter entdecken im Stadtpark Norderstedt

Frühlingskräuter entdecken im Stadtpark Norderstedt – zum Beispiel den leckeren Bärlauch.

Foto: Sebastian Willnow / ZB

Auf einem Rundgang durch den Stadtpark Norderstedt stellt die Referentin Barbara Vogel die Frühlingskräuter vor: Merkmale, Wirkspektrum , Sammeln und Anwendung in der Küche werden angesprochen. Bitte Sammelgefäß und Schreibzeug mitbringen, im Anschluss gerne selbst mitgebrachtes Picknick im Feldpark.

Frühlingskräuter, Do, 4.5., 15.00-16.30, 8,50 Euro, Stadtpark Norderstedt, Treffpunkt Kiosk Feldpark, Anmeldung unter 0176/55 92 02 39 oder info@vogel-natur.de

Weddelbrook: Flora und Fauna im Wald entdecken

Beim Wald-Reviergang in Weddelbrook können gerne Hunde dabei sein.

Foto: LLUR

Eike Gärtner vom Landesjagdverband führt die Teilnehmenden zu einem Landschaftsabenteuer vor die Haustür: In den Wald von Weddelbrook. „Ein Reviergang – Natur vor unserer Tür! Wir machen uns auf in die nähere Umgebung und begegnen Flora und Fauna. Auch gern mit Hund!“ Bitte Fernglas mitbringen.

Wald-Reviergang, Fr, 5.5., 18.00-21.00, Weddelbrook, Wrister Straße 7, 3 Euro (KInder unter 16 Jahren frei), Anmeldung unter 04192/89 97 65 oder eike@weingaertnerin.de

Großenaspe: Das Stellbrooker Moor entdecken

Bei der Exkursion in Stellbrooker Moor kann man vielleicht Unke und Rothirsch beobachten.

Foto: Wikipedia

Hans Stange und Eike Gärtner vom Landesjagdverband laden zu einer Exkursion ins Stellbrooker Moor ein. „Ein Naturschutzgebiet im Wandel der Zeit!“ Hier sind die Unke und der Rothirsch zu Hause – und vielleicht an diesem Abend auch zu beobachten. Bitte Gummistiefel tragen und Fernglas mitbringen.

Stellbrooker Moor entdecken, Sa, 6.5., 10.00-13.00, Großenaspe, Treffpunkt Parkplatz Wildpark Eekholt, Einfahrt Bokelmann, 3 Euro (Kinder unter 16 Jahren frei), Anmeldung unter 04192/89 97 65 oder eike@weingaertnerin.de; weiterer Termin am 13.5., 10.00-13.00.

Wildpark Eekholt: Vogelkundliche Wanderung

Nach der vogelkundlichen Wanderung im Wildpark Eekholt, können Greifvögel bei der Flugschau bestaunt werden.

Foto: dpa Picture-Alliance / Carsten Rehder

Früh aufstehen am Sonntag lohnt sich in diesem Fall: Mit den Referenten Thomas Soffner und Lea Schütte geht es unter dem Motto „Früher Vogel fängt den Wurm“ auf eine vogelkundliche Wanderung durch den Wildpark Eekholt. Nach dem Rundgang werden die Vögel mit Bild und Ton in der Wildparkschule gezeigt und können bei der Flugvorführung angeschaut werden. Bitte Fernglas mitbringen.

Vogelkundliche Wanderung, So, 7.5., 8.00-11.00, Wildpark Eekholt, Anmeldung nicht erforderlich, Eintritt Eintritt: 12,50 Euro Erwachsene, 11,50 Euro Kinder Familienkarte 42,50 Euro.

Bad Segeberg: Wald-Yoga im Segeberger Ihlwald

Auftanken beim Wald Yoga im Ihlwald in Bad Segeberg.

Foto: Lucky Business / Shutterstock

Referentin Julia Albrecht von der Volkshochschule Bad Oldesloe sucht mit den Teilnehmenden für das Wald-Yoga wunderschöne Plätze im Segeberger Ihlwald auf. Sie startet mit einer Gehmeditation, führt auf einer Lichtung Yogaübungen, kleine Meditationen und Atemübungen durch. Das Ziel: mit allen Sinnen aus der Kraft des Waldes schöpfen. „Die positiven Eigenschaften des Yogas verschmelzen mit der des Waldes zu einer Einheit und stärken Körper, Geist und Seele.“

Wald-Yoga, So, 7.5., 11.00-14.00, Bad Segeberg, Am Ihlsee, Parkplatz Ihlwaldfriedhof, 22 Euro, Anmeldung unter www.vhs-od.de; weitere Termine: Sa, 13.5, 11.00-14.00 und 15.00-18.00 (jeweilsgleicher Treffpunkt)

Hartenholm: Unterwegs auf den Spuren des Wolfes

Ein Wolf mit seinem Nachwuchs - auch im Kreis Segeberg ist das Tier wieder heimisch.

Foto: Kenton D. Gomez / Shutterstock

Der Wolf und wir - gemeinsam. Sandra Malissa von den Nordic Ranger will mit den Menschen auf den Spuren des Wolfes im Norden wandeln. „Seit 2000 ist der Wolf wieder heimisch bei uns. Auch in Schleswig-Holstein. Wie können wir gemeinsam in unserer Kulturlandschaft auskommen?“, fragt sie.

Der Wolf und wir - gemeinsam, So, 7.5., 11.00-14.00, 10 Euro/5 Euro Kinder, Treffpunkt Hartenholm, Hofstraße, Anmeldung unter anmeldung@nordic-ranger.de; weiterer Termin: So, 28.5., 11.00-14.00

Bad Segeberg: Waldbaden und neue Energie schöpfen

Waldbaden in Bad Segeberg – und entspannen bei Meditations- und Achtsamkeitsübungen.

Foto: Syda Productions / Shutterstock

Referentin Julia Albrecht von der Volkshochschule Bad Oldesloe will mit den Teilnehmenden neue Energie aus der Natur schöpfen. „Im Segeberger Ihlwald suchen wir ruhige und beschauliche Plätze auf, um den engen Kontakt zur Natur und die besondere Waldatmosphäre mit allen Sinnen wahrnehmen zu können.“ In Kombination mit Bewegung werden Meditations- und Achtsamkeitsübungen ausgeübt, die zur Entschleunigung und zu einer tiefen Entspannung beitragen.

Waldbaden, So, 7.5., 15.00-18.00, Bad Segeberg, Am Ihlsee, Parkplatz Ihlwaldfriedhof, 22 Euro, Anmeldung unter: www.vhs-od.de

Weddelbrook: Expedition ins Unkraut

Lästig – aber lecker: Giersch gilt als Unkraut. Es gibt aber viele Rezepte für das Gewächs.

Foto: Mascha Brichta / dpa-tmn

Unkraut vor der Tür – Fluch oder Segen? Eike Gärtner vom Landesjagdverband verhilft zur Begegnung mit dem uns umgebenden Grün, mit geschärftem Blick und dem Blick über den Tellerrand. „Es muss nicht immer Ordnung herrschen im Blumenbeet! Mehr Mut zu wildem Grün!“ Eine Standortsorientierung mit grünem Weitblick.

Unkraut vor der Tür, Do, 11.5., 18.00-21.00, Weddelbrook, Wrister Straße 7, 3 Euro, Anmeldung unter 04192/89 97 65, eike@weingaertnerin.de

Wildpark Eekholt: Vom Waldtier zum Stadttier

Wildtiere erobern die Stadt: Waschbären lieben zum Beispiel Biomülltonnen.

Foto: Andreas Fischer / epd

Raus aus dem Wald! Welche Vor- und Nachteile bringt das Leben in der Stadt für Wildtiere mit sich? Referentin Janne Sundermeyer zeigt bei einem Gang durch den Wildpark Eekholt heimische Wildtierarten, die immer häufiger in Städten anzutreffen sind.

Vom Wald- zum Stadttier, Fr, 12.5., 16.00-18.00, Wildpark Eekholt, Großenaspe, ohne Anmeldung, Eintritt: 12,50 Euro Erwachsene, 11,50 Euro Kinder Familienkarte 42,50 Euro.

Norderstedt: Wildkräuterwanderung im Stadtpark Norderstedt

Wildkräuter entdecken im Stadtpark Norderstedt.

Foto: Privat

Zu einer Wildkräuterwanderung in den Stadtpark Norderstedt laden die Ev. Familienbildung Norderstedt und die Referentin Monika Weber ein. „Wir erkunden den Stadtpark Norderstedt mit allen Sinnen. Wir entdecken, horchen, riechen, schmecken und fühlen. Wie riechen und schmecken Wildkräuter? Könnt ihr die Vögel hören und sehen?“ Ein Picknick mit dem selbst gemachtem Kräuterquark rundet die Wanderung ab. Bitte Pappteller, Teelöffel und gerne (Becher-)Lupe mitbringen.

Wildkräuterwanderung, Sa,13.5., 10.00-12.00, Stadtpark Norderstedt, Stormarnstraße 55, Treffpunkt Haupteingang, 12/5 Euro, Anmeldung unter 040/30 03 94 13, 12/5 Euro.

Norderstedt: Was blüht denn da im Mikrokosmos?

Was blüht und wächst denn da so am Wegesrand im Stadtpark Norderstedt: Mit App und Smartphone kann man Pflanzen bestimmen.

Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Was blüht denn da im Mikrokosmos? Die Frage klärt Referentin Silke Müller-Uloth in Norderstedt. „Wir lernen Pflanzen auf unterschiedlichste Weise zu bestimmen, mithilfe von Apps auf dem Smartphone, klassisch mit dem Pflanzenführer und über unsere Sinne.“ Als Übungsraum dient eine naturbelassene Frühlingswiese in Norderstedt. Bitte Smartphone, Bestimmungsbücher, Lupe, Sitzunterlage und Getränk mitbringen.

Was blüht denn da im Mikrokosmos?, Sa, 13.5., 11.00-14.00, Norderstedt, Harthagen, 15 Euro, genauer Treffpunkt wird bei Anmeldung unter 0151/54 82 12 27 oder info@rauszeit-auszeit.de

Bad Segeberg: Fledermausexkursion an den Segeberger See

Eine Fledermaus der Art "Großes Mausohr" im Flug: Bei der Exkursion zum Segeberger See kann die Tiere vielleicht live erleben.

Foto: Klaus Bogon / dpa

Referentin Christina Paape-Genz vom Noctalis, der Welt der Fledermäuse am Kalkberg, bietet eine Abendexkursion mit Fledermausdetektor an den Segeberger See an. „Zur Dämmerung begeben wir uns mit Ultraschall-Detektor auf Fledermauspirsch und lauschen den Jägern der Nacht. Dabei laufen wir entlang der Fledermausrouten zum See und erfahren Spannendes über die Lebensräume und Eigenschaften dieser faszinierenden Tiere.“ Bitte Taschenlampe mitbringen und auf den Karl-May-Platz parken!

Fledermausexkursion, Sa,13.5., 21.15, Bad Segeberg, Oberbergstraße 27, Eingang Noctalis, 10 Euro, Anmeldung unter paedagogik@noctalis.de; weiterer Termin: 20.5, 21.15 Uhr.

Norderstedt: Kräutermärchenstunde für kleine und große Leute

Geschichten von Elfen, Feen und Fliegenpilzen gibt es bei der Kräutermärchenstunde im Stadtpark Norderstedt.

Foto: Privat / HA

Referentin Silke Müller-Uloth lädt zur Kräutermärchenstunde für kleine und große Leute: „Was flüstert und wispert zwischen den Baumwipfeln und über die Frühlingswiese? Ist es nur der Wind oder sind es die geheimnisvollen Bewohner dieses zauberhaften Ortes? Die Kräuterfeen, der Blumenelf? Oder Karlchen der Fliegenpilz? Lasst es uns herausfinden!“ Bitte Sitzunterlage und kleines Picknick mitbringen.

Kräutermärchenstunde, So, 14.5., 11.00-12.30, Norderstedt, Harthagen, 14 Euro (ein erwachsener mit Kind), genauer Treffpunkt nach Anmeldung unter 040/53 59 59 11 oder petersen@vhs-norderstedt.de

Hartenholm: Im Dunkeln ist gut munkeln!

Unheimlich – wenn es nachts neblig und dunkel im Wald wird.

Foto: Frank Wagner / Shutterstock/

Referentin Suzanne Douglas macht ein Angebot für alle, die sich nachts im Wald nicht fürchten. „Im Dunkeln ist gut munkeln: Geister der Nacht, unheimliche Geräusche, etwas schleicht herum – was passiert nachts im Forst?“ Bitte Becher für Kräutertee und Taschenlampe mitbringen!

Im Dunkeln ist gut munkeln, So, 14.5., 19.00-21.00, Hartenholm, Parkplatz Kaltenkirchener Bank, 8 Euro, Anmeldung unter 0162/863 43 31 oder Rose-und-kraut@web.de

Itzstedt: Den Frühling sehen, schmecken, riechen und hören

Den Frühling sehen, schmecken, riechen und hören beim Spaziergang in Itzstedt.

Foto: Hannes P Albert / dpa

Den Frühling sehen, schmecken, riechen und hören, das garantiert Referentin Monika Weber auf Einladung der Volkshochschule Itzstedt bei einer Wanderung durch eine Knicklandschaft. „Wir entdecken am Wegesrand essbare Wildkräuter, Blätter und Blüten, schnuppern die frische Frühlingsluft und genießen die Stille und den Vogelgesang. Ein Bach plätschert vor sich hin, auf der Wiese grast ein Reh.“ Ein kleiner Imbiss mit einem Kräuterquark und den selbst gesammelten Kräutern rundet die Führung ab.

Den Frühling sehen, schmecken, riechen und hören, Sa, 20.5.,10.00-12.00, Itzstedt, Sülfelder Weg, Wanderparkplatz Norderbeste-Brücke, 6/3 Euro, Anmeldung unter 04558/675 98 17 oder info@vhs-itzstedt.de

Borstel: Historischer Parkspaziergang im Gutspark

Historischer Parkspaziergang rund um das Gut Borstel.

Foto: Gut Borstel

Referentin Angela Dreyer von der Volkshochschule Tangstedt führt durch den Gutspark Borstel – auf den Spuren von gestern und heute. „Ein historischer Parkspaziergang zum Eintauchen in die Natur und Gartenkultur. Auch das prächtige Herrenhaus aus Backstein mit seinen Rokokoelementen weist eine bewegte Geschichte auf. Auf unserem Rundgang tauchen wir ein in Gartenpracht und Kulturgeschichte.“

Parkspaziergang, Fr, 19.5., 17.00-18.30, Borstel, Parkallee 1, Gut Borstel, Treffpunkt am Ehrenhof vor dem Herrenhaus, 8 Euro, Anmeldung unter 04109/51 42 oder info@vhs-tangstedt.de

Bad Segeberg: Fledermaus-Exkursion im Travebogen

Bei der Exkursion im Travebogen in Bad Segeberg kann man Fledermäuse live erleben.

Foto: dpa/Florian Gloza-Rausch

Referent Stefan Lüders vom Nabu lädt zur Fledermaus-Exkursion im Travebogen: „Wir belauschen die Tiere mit Ultraschall-Detektoren, versuchen Fledermäuse bei der Jagd zu beobachten und erfahren allerlei Wissenswertes rund um die kleinen Insektenjäger.“

Fledermaus-Exkursion im Travebogen, Sa, 20.5., 20.30-22.30, Bad Segeberg, Am Ihlsee, Parkplatz Ihlwaldfriedhof, 5 Euro, Anmeldung unter info@vhssegeberg.de

Weddelbrook: Von der Schotterwüste zum persönlichen Paradies

Wie man es im naturnahen Garten blühen lassen kann.

Foto: Frank Rumpenhorst / dpa-tmn

Eike Gärtner vom Landesjagdverband zeigt unter dem Motto „Von der Schotterwüste zum persönlichen Paradies“, wie man den eigenen Garten naturnah gestalten und ein Paradies für sich und andere schaffen kann. „Mehr Grün ums Haus für Groß und Klein, das sich auch nutzen lässt und möglichst wenig Arbeit macht!“

Von der Schotterwüste zum persönlichen Paradies, Fr, 26.5., 18.30-21.30, Weddelbrook, Wrister Straße 7, 3 Euro, Anmeldung unter: 04192/89 97 65 oder eike@weingaertnerin.de

Kisdorf: Ausflug zu den wilden Orchideen

Wilde Orchideen kann man im Forst Endern in Kisdorf entdecken.

Foto: Patrick Pleul / dpa

Auf Einladung der Volkshochschule Kaltenkirchen-Südholstein führt Referentin Monika Weber zu den wilden Orchideen in den Forst Endern mit seinen wertvollen alten Buchen- und Eichenbeständen. „Unterwegs schauen wir links und rechts, von Vogelgezwitscher begleitet, und entdecken dabei eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt, die jedes Jahr im Frühjahr wieder neu erwacht. Wenn wir Glück haben, blüht auch noch die Schachbrettblume.“

Ausflug zu den wilden Orchideen, Sa, 27.5., 9.30-12.00, Kisdorf, Henstedter Straße 26, Aldi-Parkplatz, 6,50/4 Euro, Anmeldung unter 04191/95 61 79 oder rausindienatur-weber@gmx.de

Sülfeld: Die Kulturlandschaft erleben

Eine typische Knicklandschaft in Schleswig-Holstein.

Foto: NABU SH

Referentin Torsten Kubbe erzählt auf Einladung der VHS Henstedt-Uzburg die kleine Geschichte der Kulturlandschaft. „Norddeutsche Knicklandschaft oder süddeutsche Weinberge: viele halten dieses für Natur, dabei ist es zumeist das Ergebnis jahrhundertealter Bemühungen des Menschen, die Landschaft für sich zu optimieren.“ Auf einem fünf Kilometer langen Rundweg zwischen Sülfeld und Tönningstedt begegnen einem unterschiedliche Elemente der Kulturlandschaft. Bitte kleinen Imbiss mitbringen.

Rundgang Kulturlandschaft, So, 28.5., 11.00-14.30, Sülfeld, 13 Euro, Treffpunkt Am Markt, vor der Kirche, Anmeldung unter 04193/755 30 00 oder info@vhs-henstedt-ulzburg.de

Wildpark Eekholt: Fleißige Bienen im Bienenhaus

In der „Eekholter Bienenwelt“ stehen erfahrene Wildparkimker bereit, um alle Fragen zu den fleißigen Bienen zu beantworten.

Foto: Wildpark Eekholt

Referentin Janne Sundermeyer führt zu den Imkern des Wildpark Eekholt. „Erleben kann man das Schleudern der Frühtracht im Bienenhaus. Erfahren Sie Spannendes rund um die Honigbiene und die Imkerei.“ Die Wildpark-Imker beginnen um 11 Uhr und können bis in den Nachmittag hinein bei ihrer Arbeit beobachtet werden, sie stehen für Fragen zur Verfügung.

Fleißige Bienen, So, 28.5., 11.00-16.00, Wildpark Eekholt, Großenaspe, ohne Anmeldung, Eintritt: 12,50 Euro Erwachsene, 11,50 Euro Kinder Familienkarte 42,50 Euro; weiterer Termin 29.5, 11.00-16.00.

Viele weitere Ausflugstipps zum Aktionsmonat finden sich unter www.aktion-naturerlebnis.de