Wolfgang Eddelbüttel präsentiert im Hof-Café seine Foto-Ausstellung unter dem Motto „Natur pur“. Was die Besucher erwartet.

Groß Niendorf. Die rotweiße Katze wollte gerade hinter einem Vorhang verschwinden, da hat Wolfgang Eddelbüttel sie gerade noch mit seiner Kamera erwischt. Der Hobby-Fotograf lichtete den Moment ab, wo nur noch ihr rotweiß gestreifter Schwanz zu sehen ist.

„Das war auf Burano, im Urlaub, und ich habe diesen Moment einfach spontan festgehalten“, sagt Wolfgang Eddelbüttel. Zu sehen ist das Foto in einer Ausstellung mit zwölf Exponaten im Hof-Café Groß Niendorf.

Kreis Segeberg: Sensibel und sinnlich – die neue Ausstellung im Hof-Café

Wolfgang Eddelbüttel ist zum dritten Mal ausstellender Gast in dem beliebten Hof-Café. 2017 zeigte der pensionierte Bankkaufmann Hafen-Impressionen, 2019 Wasser-Reflexionen. Jetzt titelte er seine Ausstellung „Natur Pur“ und zeigt Fotografien von strahlenden Blüten und kahlen Bäumen, von Herbstlaub und Seen-Landschaften, beispielsweise vom finnischen Saimer See, dessen Weite er im Vordergrund mit leuchtend lila Feuerkraut brach, oder Herbstlaub, aufgenommen im Naturschutzgebiet Stellmoorer Tunneltal auf der Grenze Hamburg und Schleswig-Holstein.

Der Naturliebhaber hat indes nicht nur einfach das auf dem Boden liegende Herbstlaub fotografiert. Sondern den Fokus auf einen Frosch gerichtet, der es sich, farblich gut getarnt, in diesem Laub gemütlich machen will.

Ausstellung: Viele Fotos entstehen im Urlaub

An seiner gelben, frisch aufblühenden Iris-Blüte vor dunklem Hintergrund faszinierte ihn nicht nur das satte Gelb. Sondern wohl auch die sinnliche Ausstrahlung. Das gilt auch für die rosaroten Rhododendron- und weißen Kirschblüten.

Viele Fotos entstehen im Urlaub, aber auch bei täglichen Spaziergängen in seiner Wohn-Umgebung von Rahlstedt am Stellmoorer Tunneltal, beispielsweise die Nonnengans, deren Körper mit den weißen Steinen im See eine optische Symbiose eingeht.

Kreis Segeberg: Ausstellung im Hof-Café läuft bis Ende Juni

„Ich habe schon als Schüler fotografiert, egal was“, sagt Wolfgang Eddelbüttel. Viele Motive entdeckt er bei seinem zweiten Hobby, dem Segeln. Mit an Bord ist stets eine kleine Kompakt-Kamera. Aber er komponiert auch Motive, beispielsweise, wenn er Blütenzweige vor einer schwarzen Pappwand arrangiert und fotografiert. „Das ist meine japanische Linie“, sagt Wolfgang Eddelbüttel mit leichter Ironie.

Foto-Ausstellung „Natur pur“ von Wolfgang Eddelbüttel, Hof-Café Groß Niendorf, Dorfstraße 29, bis Ende Juni, Sa+So, 14.00-18.00.