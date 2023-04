33. Stadtlauf - die Kaltenkirchener Turnerschaft sucht dringend Helfer

Wer mit anpackt, bekommt ein Fresspaket und eine Eintrittskarte für die Holstentherme. Was das Helferteam am 1. Mai tun muss.

Kaltenkirchen. Am Montag, 1. Mai, findet der 33. Kaltenkirchener Stadtlauf statt. Mitte vergangener Woche hatten sich 1269 Aktive angekündigt; Chef-Organisator Jürgen Drümmer rechnet allerdings damit, dass es bis zum Meldeschluss am Mittwoch, 26. April, 7 Uhr, noch deutlich mehr werden.

„Wir haben die Meldungen für die in den Stadtlauf integrierten Landesmeisterschaften über 5 und 10 Kilometer noch nicht bekommen“, sagt Drümmer. Er rechnet in diesem Bereich mit rund

150 Starterinnen und Startern. Seine Prognose: „Wir werden beim Stadtlauf wohl die 1500 Teilnehmer-Marke knacken. Aber 2000 werden es wahrscheinlich nicht werden.“

33. Stadtlauf: KT freut sich über jede Unterstützung

Deutlich höher dürfte die Zahl der ehrenamtlichen Helfer sein. Denn ohne sie kann das Event nicht reibungslos über die Bühne gebracht werden. „Es gibt bislang schon einige Freiwillige, aber ich hätte am liebsten doppelt so viele“, so der Leichtathletik-Spartenleiter des Stadtlauf-Ausrichters Kaltenkirchener Turnerschaft.

Geschäftsstellen-Mitarbeiterin Carola Kubisch nimmt gerne die Bewerbungen entgegen; wer das Organisationsteam unterstützen möchte, kann sich unter info@kaltenkirchener-turnerschaft.de oder Telefon 04191/3170 anmelden.

1500-Teilnehmer-Marke wird wohl geknackt

„Die Materialien, um beispielsweise Straßen abzusperren, liefern wir an. Die Helfer vor Ort brauchen bestenfalls etwas Stressresistenz, falls renitente Autofahrer daherkommen“, sagt Jürgen Drümmer lachend. Als Belohnung gibt’s zwar kein Geld, dafür aber ein Fresspaket sowie eine Eintrittskarte für die Holstentherme.

Drümmer: „Wir hatten Anfang der Woche ein Treffen mit der Stadt und dürfen das zen­trale Veranstaltungsgelände vor dem Rathaus am Sonntag vor der Veranstaltung aufbauen. Wenn jetzt noch viele Helfer und am 1. Mai gutes Wetter dazukommen, bin ich vollends zufrieden.“

Weitere Infos zum 33. Kaltenkirchener Stadtlauf gibt es im Internet unter www.kaltenkirchener-stadtlauf.de und www.kaltenkirchener-turnerschaft.de