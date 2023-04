Mit dem „ParkErwachen“ am 1. Mai startet die Saison 2023. Was die Premierengäste erwartet, wann die Highlights des Jahres sind

Veranstaltungen Was der Stadtpark Norderstedt in diesem Jahr zu bieten hat

Norderstedt. Der Stadtpark Norderstedt steht vor dem Start der neuen Veranstaltungssaison: Am 1. Mai steht mit dem „ParkErwachen“ die erste Großveranstaltung der Stadtpark GmbH in diesem Jahr an – das erste Jahr nach der Corona-Pandemie, in dem man wieder von Normalbetrieb im Park sprechen kann.

Der 2011 anlässlich der Landesgartenschau in Norderstedt gestaltete Stadtpark hat sich in den jetzt zwölf Jahren seines Bestehens zum Herz der Norderstedter Freizeitlandschaft entwickelt. Die Veranstaltungen des Parks ziehen überregional Publikum aus ganz Norddeutschland an.

Besucherinnen und Besucher genießen erste Sonnenstrahlen im Stadtpark Norderstedt.

Foto: Linde-Lembke

Formate wie die Illuminationsabende des „ParkFunkeln“ oder das Festival der Straßen- und Zirkuskünste „ParkPerPlex“ sind bei der Stadtbevölkerung und beim Publikum in Schleswig-Holstein beliebte Höhepunkte im Veranstaltungsjahr.

Einzigartig ist auch die soziale und familienfreundliche Preispolitik des Stadtparks, die bei nahezu allen Veranstaltungen ohne Eintritte auskommt und sich stattdessen über treue Sponsoren teilfinanziert. Am Ende des Jahres bleibt der Stadtpark GmbH aber immer ein Defizit unter dem Strich stehen – in den Corona-Jahren lag es bei 277.000 Euro (2021) und 320.000 Euro (2022), so steht es im Halbjahresbericht der Stadtwerke Norderstedt. Der städtische Eigenbetrieb gleicht das Park-Defizit jährlich durch seine Gewinne auf dem Energie- und Telekommunikationssektor wieder aus.

Stadt versteigert Fundsachen zum ersten Mal im Stadtpark

Die Starlets Cheerleader werden ein öffentliches Training im Stadtpark Norderstedt abhalten.

Foto: Heike Linde-Lembke

Die Programm-Höhepunkte 2023 sind bereits terminiert. Den Auftakt macht am Montag, 1. Mai, das „ParkErwachen“. Programm wird dabei auf der Seepromenade, der Waldbühne und im Feldpark zwischen 12 und 18 Uhr geboten.

Kurz vor dem offiziellen Start gibt es eine Neuerung: Von 10 bis 12 Uhr wird die Stadtverwaltung die jährliche Fundsachenversteigerung zum ersten Mal im Stadtpark anbieten – nicht wie sonst in einer Tiefgarage unter dem Rathaus. Was Menschen an öffentlichen Orten verloren haben und nicht nach einer gesetzlichen Frist wieder abgeholt haben, kommt unter den Hammer – Smartphones, Tablets, Uhren, Schmuck, Fahrräder und selbst ein E-Bike wird in diesem Jahr versteigert.

Politik präsentiert Mitmachspiele auf der Seepromenade

Stände werden auf der Seepromenade des Stadtpark Norderstedt aufgebaut – auch die politischen Parteien mischen mit.

Foto: Heike Linde-Lembke

Eine Vorabbesichtigung der Gegenstände ist ab 9.30 Uhr möglich. Von 10 Uhr an wird ein Auktionator für jeden Artikel ein Mindestgebot aufrufen. Den Zuschlag bekommt, wer das höchste Gebot abgibt. Bezahlt werden muss gleich im Anschluss in bar. Kartenzahlung ist nicht möglich. Wer Fundsachen ersteigern möchte, muss sich mit einem offiziellen Dokument ausweisen können.

Um 12 Uhr erwacht dann der Park zu neuem Leben. Und da am 14. Mai die Kommunalwahlen in Norderstedt anstehen, sind die Parteien der Stadtvertretung beim „Parkerwachen“ aktiv. Bei Bündnis 90/Die Grünen kann man auf der Seepromenade ihre Geschicklichkeit beim langsamen Fahrradfahren unter Beweis stellen. Die SPD und Die Linke bieten Kinder- und Geschicklichkeitsspiele an. Kinderschminken gibt es bei den Freien Wählern und der CDU, Popcorn bei Wir in Norderstedt (WiN). Die SPD lädt zusätzlich auf der Spotz Adventure Golf Anlage zu einer Partie AdventureGolf ein.

Stadtpark Norderstedt: Musik, Sport und kulinarische Genüsse

Verteilt in der Parklandschaft finden sich überall weitere Stände von Vereinen der Stadt. Der Verein Musik-Werkstatt präsentiert handgemachte Musik, der Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Club informiert über das sichere Radeln und bietet die Fahrradcodierung vor Ort an.

Lust auf ihren Sport wollen die Starlets-Cheerleader aus Norderstedt mit einem offene Training machen. Die Boulegruppe des Stadtparks buhlt um neue Mitspielerinnen und Mitspieler auf der Seepromenade. Im biblischen Obst- und Weingarten Bustan dreht sich alles um das Thema Freundschaft, der Verein Chaverim – Freundschaft mit Israel bietet Mitmachaktionen, Informationen und Märchen.

Lauschen, schauen und tanzen vor zwei Bühnen

Zuschauerinnen und Zuschauer vor der Waldbühne im Stadtpark Norderstedt.

Foto: Heike Linde-Lembke

Der Lions Club Norderstedt-Forst Rantzau versorgt die Menschen mit Kaffee und Zuckerwatte in der „LionsWerkstatt“ und im Hochseilgarten kann man die ersten Kletterversuche des Jahres starten. Über einen Besuch freuen sich auch die Pfadfinder, die ihre Jurte auf der Feldparkwiese aufbauen, und auch der Interkulturelle Garten für Norderstedt öffnet für die Gäste seine Pforten.

Auf zwei Bühnen auf der Seepromenade und an der Waldbühne läuft das Musikprogramm. Zu sehen sein werden unter anderen der Norderstedter Pop- und Gospel-Chor „Chorus Mind“, das Jugendblasorchester des Musikvereins Norderstedt, der Shantychor „Moorbek-Schipper“, das Swing Ensemble, das Liedermacherduo „Traurig Tanzen“ und der Singer/Songwriter Stefan Böken.

„ParkSportTag“: Erstes Highlight am 7. Mai

Die weiteren Höhepunkte das Jahres können sich die Fans des Stadtparkes schon mal im Kalender vormerken. Gleich am Sonntag, 7. Mai, folgt mit dem „ParkSportTag“ die erweiterte Neuauflage des 2022 gestarteten Angebotes.

Besucherinnen und Besucher können Sportarten entspannt ausprobieren im Park, unter Anleitung der Aktiven der großen und kleinen Vereine in Norderstedt und Umgebung. Geboten werden unter anderem Drums Alive, Zumba, Kinder Yoga, Disc Golf, Cachibol, Boxen im mobilen Boxring, weitere Kampfsportarten, Tauchen und Rettungssport.

Veranstaltungen: Das sind die Termine für die Highlights 2023

Die Trends-Messe 2023 auf der Seepromenade wird in diesem Jahr vom 12. bis zum 14. Mai stattfinden. „ParkPerPlex“, das Fest der internationalen Straßen- und Zirkuskünste, steht für das Pfingstfest am 28. und 29. April im Stadtparkprogramm. Das Musikfestival an der Waldbühne in Kooperation mit dem Verein Musik-Werkstatt ist für den Sonnabend, 3. Juni vorgesehen.

Das Ramba-Zamba-Kinderfest wird am 17. Juni gefeiert. Das Match Börner Open Air bringt am 23. und 24. Juni etliche Bands in den Stadtpark. Und das „ParkFunkeln“ ist 2023 an vier Tagen vom 17. bis 20. August angesetzt.