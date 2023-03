Huug van’t Hoff wird vier Monate in Norderstedt leben und schreiben. Wer der Autor ist und warum ihn Cherokee faszinieren.

Norderstedt. Norderstedt hat den ersten Stadtschreiber seiner 53-jährigen Stadtgeschichte gefunden: Der gebürtige Holsteiner und Wahl-Essener Huug van’t Hoff wurde von einer Jury ausgewählt, um im Mai ein viermonatiges Stipendium anzutreten. Der freie Schriftsteller soll „in die Stadt Norderstedt eintauchen, die Menschen kennenlernen und sich von ihnen inspirieren lassen“, sagt Leonie Hintz, Leiterin der Stadtbücherei Norderstedt und Jurorin.

Das Stadtschreiber-Stipendium ermöglicht es Huug van’t Hoff, von Mai an vier Monate in der Stadt zu leben. Er bekommt dafür von der Stadt 1500 Euro monatlich. Außerdem einen ganz besonderen Ort zum Leben, Erleben und Schreiben – ein Tiny House im Stadtpark Norderstedt.

Norderstedt: Stadtschreiber bezieht Tiny House im Stadtpark Norderstedt

Auf der Wiese hinter dem Bustan soll „Gustav“ zum Stehen kommen, ein gemütlich eingerichteter ehemaliger Bauwagen (gustavswelt.de). Im Innern verfügt er über ein bequemes Bett, einen Essbereich und eine Küche, eine separate Bio-Toilette und einen Lesebereich mit zwei kuscheligen Sesseln vor einem riesigen Panoramafenster. Was Gustav nicht hat: Backofen, Spülmaschine, TV und Dusche. Der Stadtschreiber van’t Hoff muss entweder morgens in den Stadtparksee springen, im Strandbad duschen oder Katzenwäsche betreiben.

„Es ist ein Abenteuer-Stipendium“, sagt Leonie Hintz. Doch das dürfte den Stadtschreiber nicht aus der Bahn werfen. Liest sich doch sein Lebenslauf ebenfalls ganz abenteuerlich. Laut Eigenbeschreibung wuchs er als Bauernsohn auf, verdingte sich dann aber doch als selbstständiger Buchhändler in Kiel, ist Kultursoziologe, promovierter Literatur- und Medienwissenschaftler, war noch dazu fleißiger Bau-, Fabrik-, Fließband-, Feld- und Narrationsarbeiter – sowie gediegener Kultur-Guerillero. Er lebte in Kiel, Berlin, Hamburg – und derzeit in Essen.

Stadtschreiber lebt im Bauwagen „Gustav“ im Stadtpark Norderstedt

Das Tiny House „Gustav“ wird die Behausung für den Stadtschreiber Huug van’t Hoff im Stadtpark Norderstedt sein.

Foto: Tanja Breukelchen

Seit 2011 ist Huug van’t Hoff als freiberuflicher Autor tätig und hat diverse Romane, Kurzgeschichten, Erzählungen, Hörspiele, Drehbücher und Theaterstücke verfasst. Heraus ragt sein letzter Roman „Der fremde Cherokee“, der 2021 im Acabus-Verlag erschien. Der Stamm der nordamerikanischen Ureinwohner fasziniert den Autor. Sie gründeten Anfang des 19. Jahrhunderts eine demokratische Republik.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dazu nutzen sie keine Schusswaffen, sondern Schrift, Zeitungen, und eine Klage vor dem Obersten Gerichtshof in Washington und forderten so die USA heraus. In diesem Spannungsfeld siedelt Huug van’t Hoff seine Geschichte über die Freundschaft an, zwischen dem Sohn eines verhassten Landhändlers und zwei Wegbereitern der Stammesveränderungen, gegen alle Widerstände von innen und von außen.

Sein aktueller Roman beschäftigt sich mit den Cherokee

Huug van't Hoffs aktueller Roman „Der fremde Cherokee", erschienen im Abacus Verlag 2021, 672 Seiten, 25 Euro, ISBN 978-3-86282-809-8.

Foto: Abacus

Über die Lehren aus seinem Roman sagte Huug van’t Hoff mal gegenüber dem Ahrensburg-Portal: „Der Roman soll zeigen, dass zuweilen eine Neubetrachtung und -einschätzung der Umstände, in denen wir leben, und der Personen, die für unser Leben wichtig sind, hilfreich sein kann, für einen Wandel des eigenen Handelns und für neue Konfliktlösungen. So kann jeder von uns mitnehmen, dass alte zwischenmenschliche Probleme selten mit den alten, gescheiterten Handlungen diesmal positiver gelöst werden können als in der Vergangenheit. Aber das Veränderung auch immer die Gefahr des Ungewissen birgt.“

Die Entscheidung, van’t Hoff zum ersten Stadtschreiber Norderstedts zu machen, sei einstimmig gefallen, sagt Leonie Hintz. „Er lieferte uns ein sehr überzeugendes Motivationsschreiben, warum er Stadtschreiber werden will und wie er sich den Leuten in unserer Stadt nähern möchte. Er schrieb das so auf, dass bei uns gleich die Bilder im Kopf entstanden.“ Ebenso überzeugend sei eine zweite Textprobe gewesen, ein bislang unveröffentlichtes Stück Prosa.

Sechs Bewerbungen aus ganz Deutschland

Sechs Bewerbungen für das Stipendium aus ganz Deutschland seien in Norderstedt eingetroffen, sagt Hintz. Sie freut sich nun auf den literarischen Austausch zwischen dem Stadtschreiber und den Norderstedterinnen und Norderstedtern. „Mit Huug van’t Hoff haben wir jemanden gefunden, der ganz klar Lust darauf hat, Norderstedt und die Menschen hier kennenzulernen.“

Was er daraus macht, obliegt komplett seiner künstlerischen Freiheit. „Er wird zwar ein literarisches Arbeitstagebuch schreiben, in dem er sein Schaffen vor Ort dokumentieren soll“, sagt Hintz. Aber zu welchen Werken ihn Norderstedt und seine Menschen inspirieren werden, bleibt ungewiss. Vielleicht wird Norderstedt zum Schauplatz seines neuen Romans, vielleicht entstehen Kurzgeschichten oder ein neues Theaterstück – oder der erste Tiny-House-Roman Deutschlands.

Norderstedt: Bauwagen „Gustav“ könnte zum Treffpunkt für die Menschen werden

Huug van't Hoff ist gebürtiger Holsteiner und lebt als freier Schriftsteller in Essen.

Foto: privat

„Das Stadtschreiber-Stipendium ist ein Versuchsballon“, sagt Hintz. „Wir haben alle noch keine Erfahrung, was daraus werden könnte. Und wir sind dankbar mit Huug van’t Hoff jemanden gefunden zu haben, der sich darauf voll einlässt und Lust hat, sich auszuprobieren.“

Spannend wird es sein, wie präsent der Stadtschreiber in der Stadt und bei den Menschen sein wird. Das Tiny House im Stadtpark könnte durchaus zu einem Treffpunkt werden. „Wir wollten ja bewusst keinen Stadtschreiber, der sich im stillen Kämmerlein abschottet und seinen nächsten Roman schreibt“, sagt Hintz. Bauwagen „Gustav“ aber lädt förmlich dazu ein, dort anzuklopfen und mit Huug van’t Hoff ins Gespräch zu kommen.

Das können die Norderstedterinnen und Norderstedter übrigens zum ersten Mal am Donnerstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Norderstedt-Mitte. Der Abend soll eine Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen sein.