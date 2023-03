Kreis Segeberg. Der irisch-deutsche Violinist Daniel Hope ist Porträtkünstler des Schleswig-Holstein Musik Festival 2023 (SHMF) und ein absoluter Star der Klassikszene. Die gute Nachricht für die Fans klassischer Musik im Kreis Segeberg: Daniel Hope wird gleich drei Mal in außergewöhnlichen Konzerten in der Region zu sehen und vor allem zu hören sein.

In Norderstedt wird Hope am Donnerstag, 27. Juli, bei einem sicherlich stimmungsvollen Open-Air-Konzert auf der Waldbühne im Stadtpark Norderstedt stehen. Auf dem Programm steht Irish-Folk. Begleitet wird der Star-Musiker vom Ensemble Lúnasa.

SHMF: Wunder-Geiger Daniel Hope spielt im Stadtpark Norderstedt

Daniel Hope wird auf der Waldbühne im Stadtpark Norderstedt spielen.

Foto: Felix Koenig / 54°

Das zweite Hope-Konzert im Kreis Segeberg ist gleichzeitig die Premiere für einen neuen Spielort des SHMF: die Michaeliskirche in Kaltenkirchen. Hope wird dort am Sonntag, 30. Juli, das Signum Saxophone Quartet mit dem Programm „Ode to Life“ und Werken von Joseph Haydn, Max Bruch, George Gershwin und Billy Joel begleiten. „Mit dem Klangspektrum der Geige und dem Sound der Blasinstrumente wollen wir das Leben feiern“, sagt Daniel Hope.

Das dritte Konzert im Kreis Segeberg führt Daniel Hope in den Kuhstall des Gutes Pronstorf. Am Mittwoch, 2. August, spielen Hope & Friends ihr Programm „Celebrating“ mit Werken von Georg Friedrich Händel, Antonín Dvorák, Frank Bridge und weiteren Komponisten.

Hope spielt in der Michaeliskirche Kaltenkirchen und im Kuhstall auf Gut Pronstorf

Daniel Hopes Verbindung zum SHMF und Schleswig-Holstein ist eng. Er erlebte das Festival bereits ein Jahr nach dessen Gründung als 13-jähriger Schüler an der Musikhochschule Lübeck. „Ich habe sogar noch den Programmzettel von meinem Musikfest-auf-dem-Lande-Konzert“, schwärmt Hope.

Das SHMF bietet aber noch andere Musik-Highlights im Kreis Segeberg – wenn auch weniger als im vorigen Jahr. Gab es 2022 noch vier Konzerte in Norderstedt, so sind es in diesem Jahr nur drei. Die „TriBühne“ am Rathaus wurde aufgrund des noch immer nicht behobenen Wasserschadens gar nicht erst in den Festival-Kalender aufgenommen. Im vorigen Jahr musste das Konzert mit Dirigent Omer Meir Wellber und dem Festival Orchestra in die Moorbekhalle verlegt werden. Dem Dirigenten, der ab August 2025 Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper sein wird, gelang trotz Sporthallen-Atmosphäre ein sensationelles Konzert.

Jan Plewka ist „Between the 80s“ im Feuerwehrmuseum Norderstedt

Jan Plewka wird im August im Innenhof des Feuerwehrmuseums Norderstedt spielen.

Foto: Sven Sindt

Dieses Jahr spielt am Sonnabend, 5. August, der Sänger Jan Plewka mit dem Gitarristen Marco Schmedtje ein Duo-Konzert mit dem Titel „Between the 80s“ im Innenhof des Norderstedter Stadt- und Feuerwehrmuseums am Friedrichsgaber Weg. Das dritte Konzert in der Stadt folgt am Montag, 21. August: Für ein Familienkonzert im Kulturwerk kommt die österreichische Band „Sechs Supertrommler“ mit ihrem Programm „Boomtastic“. Die sechs jungen Musiker wollen mit viel Humor und großer Experimentierfreude alle Musikfreunde ab fünf Jahre begeistern.

Die weiteren Termine des SHMF für den Kreis Segeberg: Auf Gut Pronstorf eröffnen die Blechbläser „Canadian Brass“ den Konzertreigen im Kuhstall am Montag, 24. Juli, mit Werken von Georg Friedrich Händel bis zum Beatle John Lennon. „Canadian Brass“ gilt als berühmteste Blechblas-Band der Welt.

SHMF: Canadian Brass wird auf Gut Pronstorf blasen

Gelten als die berühmteste Blechblas-Band der Welt: „Canadian Brass“ spielt beim SHMF auf Gut Pronstorf.

Foto: Marilyn Catasus

Die Band „Barokksolistene“ bringt am Sonnabend, 12. August, den rauen Charme der englischen Pubs mit Folk, Seemannsliedern und Werken von Henry Purcell in den Pronstorfer Kuhstall. Das Ensemble aus Norwegen spielt seine „Alehouse Session“ auf historischen Instrumenten. Das Musikfest auf dem Lande folgt auf Gut Pronstorf am 29. und 30. Juli, auf dem Kirschenhof Stocksee am 15. und 16. Juli.

Das SHMF bietet vom 1. Juli bis 27. August 197 Veranstaltungen in 113 Spielstätten an 68 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Dänemark und Nord-Niedersachsen an. Im vergangenen Jahr waren es 204 Konzerte in 123 Spielstätten an 65 Orten. „Die Gesamtanzahl der Konzerte und Spielstätten schwankt von Jahr zu Jahr, denn sie sind davon abhängig, wie Programm, Besetzung und Bühne zueinander passen“, sagt SHMF-Sprecherin Ann-Kristin Zoike.

Einen Komponisten-Schwerpunkt gibt es nicht mehr. Stattdessen widmet sich das Festival einer Musik-Metropole. In diesem Jahr steht London im Fokus, die Stadt, in der Komponisten wie Edward Elgar und Henry Purcell, Felix Mendelssohn, Joseph Haydn und Georg Friedrich Händel wirkten.

SHMF-Karten unter www.shmf.de und ab Fr, 10.3., unter 0431/23 70 70.