Norderstedt. Das Thema Nachhaltigkeit ist schon längst im Bewusstsein der Norderstedterinnen und Norderstedter angekommen. Viele von ihnen nutzen die Möglichkeit, beim Gebrauchtwarenhaus Hempels an der Stormarnstraße gut erhaltene Waren wie Möbel, Bücher oder Kleidung abzugeben, damit sie von anderen weitergenutzt werden können.

„Es ist toll, dass die Menschen den Gedanken der Nachhaltigkeit leben und Hempels auch nutzen“, sagt Betriebsleiter André Klinger. „Wir müssen aber auch sagen: Der Erfolg überrollt uns gerade etwas. Wir kommen nicht mehr hinterher, unsere Lager sind überfüllt.“

Norderstedt: „Erfolg überrollt uns“ – Hempels stoppt vorerst Warenannahme

In der großen Halle hinter der Verkaufsfläche stapeln sich massig Sachen, die von Menschen aus Norderstedt und der gesamten Region abgegeben wurden. Sie alle müssen geprüft und sortiert werden, ehe sie im Verkauf landen. Jeden Tag wird im Schnitt mindestens doppelt so viel Ware angeliefert, als die Mitarbeitenden von Hempels überhaupt abarbeiten und verkaufen können.

Dem Norderstedter Gebrauchtwarenhaus Hempels ist Nachhaltigkeit sehr wichtig: Hier wird verkauft, was andere Menschen aussortiert haben.

Foto: Annabell Behrmann

Das Gebrauchtwarenhaus erlebt aktuell den größten Durchsatz aller Zeiten und verzeichnet im ersten Quartal 2023 einen Umsatzrekord. Dennoch: Die Aufnahmekapazitäten des Lagers sind momentan vollständig erschöpft. „Wir wissen nicht mehr, wohin mit neu angelieferten Waren“, sagt André Klinger. Die Warenannahme wird daher ab Montag, 17. April, vorübergehend bis mindestens 28. April ausgesetzt. Schon im März musste sie einige Tage pausieren.

Hempels: Erst wenn Lager frei ist, kann wieder Ware abgegeben werden

Die Mitarbeitenden sollen während des Annahmestopps vor allem den bestehenden Berg an Kleidung sichten, sortieren und für den Verkauf weiterverarbeiten. Erst wenn das Lager wieder entsprechend frei ist, werden neu gelieferte Waren angenommen. Die Stadt Norderstedt verspricht, über den Termin rechtzeitig zu informieren. Der Verkauf in den Geschäftsräumen läuft währenddessen regulär weiter.

Angesichts des großen Engagements der Norderstedterinnen und Norderstedter könne aktuell allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass die Lager in einigen Monaten erneut an ihre Grenzen stoßen werden und daher die Warenannahme erneut ausgesetzt werden könnte, teilte die Stadtverwaltung mit. „Unsere Kundinnen und Kunden reagieren in solchen Ausnahmesituationen mit viel Verständnis. Sie behalten ihre Waren dann eben noch ein paar Wochen bei sich, bevor sie über Hempels dann wieder in den Wirtschaftskreislauf gelangen können“, sagt Betriebsleiter André Klinger.

Norderstedt: Hempels trägt zu geringerem Müll und Entsorgungskosten bei

Das Norderstedter Gebrauchtwarenhaus Hempels trägt seit der Eröffnung im Jahr 2012 dazu bei, dass Müll und Entsorgungskosten verringert werden. Tausende Menschen haben sich in den vergangenen Jahren das Prinzip zu eigen gemacht und das Gebrauchtwarenhaus mit der kostenlosen Abgabe gut erhaltener, verkaufsfähiger Waren unterstützt.

„Wir freuen uns wirklich, dass Hempels ein solcher Erfolg geworden ist, so viel Unterstützung erfährt und einen nachhaltigen Lebensstil fördert. Die gesellschaftliche Entwicklung, die aktuellen Fragen um Klimaschutz und einen nachhaltigen Lebensstil sorgen dafür, dass Hempels für viele immer attraktiver wird“, sagt André Klinger.