65 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in Boostedt im Einsatz.

Boostedt. 65 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften am frühen Sonnabendmorgen in Boostedt gegen die Flammen auf dem stillgelegten Firmengelände vom ehemaligen Pilzecker Maschinenbau. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte dort ein Holzschuppen Feuer gefangen, in dem offenbar Maschinen, Geräte und Holzpaletten gelagert worden waren. Ein Ausbreiten der Flammen auf die große Werkshalle konnte die Feuerwehr verhindern.

Anwohner des Firmengeländes meldeten der Feuerwehr gegen 4 Uhr in der Nacht einen ausgedehnten Gebäudebrand. Dichte Rauchentwicklung und mächtiger Feuerschein war zu erkennen. Die Regionalleitstelle West schickte gleich zwei Löschzüge in den Einsatz. Und die sahen bei der Anfahrt zum Brandort schon über mehrere Kilometer hinweg den großen Feuerschein. Daraufhin schickte die Leitstelle weitere Feuerwehrkräfte hinterher.

Feuerwehr: Feuerschein über Kilometer – Schuppenbrand auf Firmengelände

Auf dem ehemaligen Firmengelände der Pilzecker Maschinenbau in Boostedt brannte am frühen Sonnabendmorgen ein Schuppen mit Maschinen und Geräten.

Foto: Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Vor Ort auf dem seit Januar ungenutzten Gelände, stießen die Einsatzkräfte auf einen zehn mal zehn Meter großen, aus Holz gebauten Anbau. Er stand in Vollbrand. Es ging nun darum, die 2500 Quadratmeter große Lagerhalle zu schützen, die sich direkt neben dem Schuppen befand.

Feuerwehr Kreis Segeberg: Kripo hat Ermittlungen zur Brandursache übernommen

Gegen 6 Uhr morgens war der Brand gelöscht.

Foto: Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Mit vier C-Rohren und einem Wasserwerfer gelang das Unterfangen. Die Werkshalle blieb unbeschädigt, die Flammen waren schließlich um 4.45 Uhr unter Kontrolle und gegen 6 Uhr völlig gelöscht. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zur Höhe des Schadens wurden am Sonnabend seitens Feuerwehr und Polizei keine Angaben gemacht.