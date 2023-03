Henstedt-Ulzburg. Wenn es in der Region einen Mann gibt, der den hiesigen Wald bestens kennt, dann wohl ihn: Seit über zehn Jahren ist Sebastian Bohne Revierförster der Försterei Tangstedt. Und diese ist groß, schließlich geht das Gebiet mit seinen mehr als 1000 Hektar weit über die Gemeinde hinaus, umfasst unter anderem den Rantzauer Forst in Norderstedt – und auch das Waldstück in Ulzburg-Süd, an der westlichen Gemeindegrenze von Henstedt-Ulzburg zu Quickborn.

Und genau hier haben Interessierte am Sonnabend, 15. April, Möglichkeit, mit dem Fachmann einmal den Wald zu erkunden und aus erster Hand zu erfahren, wie es der Natur hier denn so geht. Auf die Idee hat ihn Verena Grützbach gebracht, Gemeindepolitikerin der Grünen, sie wohnt nicht weit entfernt, geht in dem Gebiet gerne mit ihren Hunden spazieren.

Umwelt: Mit dem Revierförster den Wald in Henstedt-Ulzburg erkunden

„Der Förster bietet eine Waldbegehung an, um zu erklären, wie der Zustand im Moment ist und welche Maßnahmen künftig ergriffen werden, um die Schäden der letzten Jahre auszugleichen“, sagt Grützbach. Der Borkenkäfer hat auch hier große Schäden angerichtet, was für einen Kahlschlag sorgte. Dazu kommen die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels mit mehrfachen Trockenperioden, die Sturmschäden.

Henstedt-Ulzburg: Mit Aufforstung die Schäden im Wald ausgleichen

Eine wichtige Maßnahme, die auch in Ulzburg-Süd umgesetzt wird, ist die Aufforstung mit resistenten Bäumen wie der Esskastanie oder der Birke, sodass ein gesunder Mischwald entstehen kann.

Treffpunkt für die Waldbegehung mit Förster Bohne ist um 12 Uhr auf dem Parkplatz Habichtstraße (Rückseite Dreangel).

