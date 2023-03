Kreis Segeberg. Hinter den 60 Tafeln in Schleswig-Holstein und in Hamburg mit liegt ein Jahr, das die Helferinnen und Helfer der Lebensmittel-Ausgaben für Bedürftige in allen Bereichen forderte – manchmal überforderte. Unterstützt werden die Ehrenamtlichen von der Tafelstiftung Schleswig-Holstein-Hamburg. Und die zog trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen ein positives Fazit zum Jahresabschluss 2022.

Bei der Kuratoriumssitzung der Stiftung in den Räumen von Möbel-Kraft in Bad Segeberg wurden gute Zahlen präsentiert. Etwa 90.000 Euro flossen im Jahr 2022 direkt in unterschiedliche Tafelprojekte im Norden, weitere 40.000 Euro in die Erhöhung des Stiftungskapitals. Ein Rekordergebnis und ein großer Erfolg für die Tafelstiftung.

Kreis Segeberg: Geldsegen für Bedürftige: Tafelstiftung mit Rekordergebnis

Feierten ein Rekordergebnis an Spenden (v. l.): Hans-Jörg Schmidt-Trenz, Marco Graupner, Stefan Witt, Cornelia Möller, Christian Börner und Bernd Jorkisch vom Stiftungsvorstand.

Foto: Tafelstiftung SH-HH

„Das Jahr 2022 war durch die hohe Nachfrage eine echte Herausforderung, umso mehr freuen wir uns über die vielen eingegangenen Spenden“, sagte der Vorstandsvorsitzende Bernd Jorkisch. Die Tafelstiftung versorgte die 60 Tafeln auf Antrag mit Papiertragetaschen, Kartons, Coronatests und speziellen Gitter-Sammelboxen, die regelmäßig für die Gewinnung von zusätzlichen Lebensmittelspenden in Supermärkten eingesetzt werden.

In diesem Jahr seien weitere Projekte geplant, wie zum Beispiel ein Benefizfußballspiel mit dem HSV und ein Benefizkonzert. Neben Spenden sollen so weitere Einnahmen für das Tafelwesen ermöglicht werden. Die Tafelstiftung erwartet im weiteren Jahresverlauf eine anhaltend hohe Nachfrage von bedürftigen Personen.

Tafelstiftung unterstützt die „Helfer beim Helfen“

Die Tafelstiftung hat das Motto „Wir helfen den Helfern“. Geleistet wird ideelle und finanzielle Unterstützung. Die Tafelbewegung baue täglich eine Brücke zwischen Armut und Überfluss und verbinde Nachhaltigkeit und Soziales. Neben Sachmitteln bietet die Stiftung professionelle Fahrerschulungen für die ehrenamtlichen Fahrer der Kühltransporter oder Hygieneschulungen im Kontext des Umganges mit Lebensmitteln, Teambildungsseminare, Workshops zur Arbeitssicherheit und auch monetäre Hilfe für Projekte der Tafeln.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neu in das Kuratorium der Tafelstiftung wurde Marco Graupner gewählt, der mit seiner Firma Klindwort Medical GmbH aus Bad Schwartau auch Kooperationspartner ist. Stefan Witt, der mit der Firma Wigital Digital GmbH aus Kiel schon sehr lange regelmäßiger Unterstützer und Partner der Tafelstiftung ist, kandidierte auch für das Stiftungskuratorium und ist gewählt worden.

„Wir freuen uns über diese beiden neuen kompetenten Mitglieder im Kuratorium, denn zum einen hilft uns ihr Fachwissen und zum anderen erfahren wir direkte nachhaltige Hilfe für unsere wichtige Tafelarbeit“, sagte der Kuratoriumsvorsitzende Hans-Jörg Schmidt-Trenz.

Infos zur Stiftung unter www.tafelstiftung.de